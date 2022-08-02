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Число жертв ракетного удара по Виннице возросло

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Винница, Вторник 02 августа 2022 14:21
Число жертв ракетного удара по Виннице возросло Фото: количество погибших от удара по Виннице снова выросло (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Мария Кучерявец

Число жертв в результате ракетного удара по Виннице возросло. Оно уже составляет 27 погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Винницкой ОВА Сергея Борзова в Telegram.

"Не стало врача Павла Ковальчука...20 дней боролись за его жизнь после рашистского теракта в Виннице 14 июля... ожоги и ранения оказались слишком тяжелыми", - написал он.

Напомним, 14 июля российская армия ударила по Виннице ракетами "Калибр", выпустив их из Черного моря.

В результате ракетного удара, были уничтожены офисные помещения, в частности, кроме Дома быта "Юбилейный", также частично был разрушен медицинско-диагностический центр, на парковке сгорели дотла десятки машин, а количество пострадавших составило более сотни человек.

Хронологию ракетной атаки по городу, унесшей жизни десятки мирных жителей - читайте в материале РБК-Украина.

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