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Расшатывали ситуацию в Украине. СБУ ликвидировала огромную "ботоферму" одной из партий

Новина українською →
Киев, Вторник 02 августа 2022 13:30
Расшатывали ситуацию в Украине. СБУ ликвидировала огромную "ботоферму" одной из партий Фото: СБУ разоблачила ботоферму, действовавшую по заказу одной из политсил (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Служба безопасности ликвидировала миллионную ботоферму, которая расшатывала ситуацию в Украине. Действовали злоумышленники по заказу одной из политсил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как информируют в СБУ, злоумышленники массово распространяли через интернет дезинформацию, в том числе о деятельности высшего военно-политического руководства страны.

Фото: СБУ разоблачила ботоферму, действовавшую по заказу одной из политсил (ssu.gov.ua)

"Пропагандистские "мощности" этой ботофермы использовали и представители российских спецслужб. В частности, через ботов они распространяли фейковые новости о ситуации с фронтов и проводили другие информационные диверсии", - говорится в сообщении.

В частности, среди последних "операций" злоумышленников: распространение контента о якобы конфликте между руководством ОП и главнокомандующим ВСУ, а также проведении кампании по дискредитации первой леди.

"Для "разгона" деструктивного контента дельцы администрировали более 1 млн собственных ботов, а также многочисленные группы в соцсетях с аудиторией почти 400 тысяч пользователей", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что в ходе многоэтапной спецоперации разоблачен руководитель преступной группы. Им оказался гражданин РФ, проживавший в Киеве и позиционировавший себя как "политический эксперт".

Как установило следствие, он организовал ботоферму по заказу одной из украинских политсил, а для координации действий был на "связи" с нынешним народным депутатом, что входит в близкое окружение бывшего руководства нашего государства.

Установлено, что российский "политтехнолог" создал специальное программное обеспечение, с помощью которого участники группы управляли неограниченным количеством анонимных аккаунтов в наиболее популярных соцсетях.

При этом, для маскировки злоумышленники обустроили оборудование в разных городах - Киеве, Харькове и Виннице.

Также так называемый "политэксперт" неоднократно публиковал деструктивную пропаганду от своего имени, лично выступая на медиа-ресурсах, подконтрольных его "кураторам".

Правоохранители провели обыски по местам пребывания организаторов и изъяли::

  • аппаратно-программный комплекс, который обеспечивал функционирование ботофермы;
  • 5000 сим-карт, которые злоумышленники использовали для создания и дальнейшего ведения технических аккаунтов;
  • 200 "Proxy" - серверов для подмены IP-адресов и избежания блокировки соответствующих интернет-ресурсов.

При этом по требованию СБУ заблокировано почти 500 пророссийских Youtube-каналов с аудиторией более 15 млн подписчиков. Передано на блокировку более 1500 Telegram-каналов и ботов, более 1500 аккаунтов в Instagram, Facebook и TikTok.

Сейчас в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей) УК украины продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех организаторов ботофермы.

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