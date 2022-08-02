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В Николаеве возобновили подачу света, в городе снова слышны взрывы

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Николаев, Вторник 02 августа 2022 23:17
В Николаеве возобновили подачу света, в городе снова слышны взрывы Фото: В Николаеве снова слышны взрывы (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Николаеве снова раздаются взрывы, в том числе кассетных снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Александра Сенкевича.

Жителей просят оставаться в укрытиях.

"Подачу света в Николаеве возобновили. В городе снова слышны взрывы, в том числе кассетных снарядов", - сообщил Сенкевич.

Напомним, вечером 2 августа в Николаеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

В одном из районов начался пожар.

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