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Россияне вечером выпустили 8 ракет по Украине, долетела только одна

Новина українською →
Вторник 02 августа 2022 20:06
Россияне вечером выпустили 8 ракет по Украине, долетела только одна Фото: россияне вечером выпустили 8 ракет по Украине, долетела только одна (facebook com)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты 2 августа выпустили по Украине восемь крылатых ракет, семь из которых были уничтожены. Удар нанесли из района Каспийского моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушных сил.

Отмечается, что около 17:00 россияне применяли против Украины стратегические бомбардировщики Ту-95 (Ту-160).

Всего было выпущено восемь крылатых ракет типа Х-101 (Х-555) в направлении центральных, южных и западных областей нашего государства. Семь ракет сбили силы противовоздушной обороны Воздушных Сил ВСУ. Шесть ракет ликвидировали зенитные ракетные войска и одну - истребитель авиации Воздушных Сил.

При этом зафиксировано одно попадание во Львовской области - поражен ЗРК. Убытки и пострадавшие уточняются.

Напомним, украинские военные сбили четыре ракеты над Николаевской областью, еще две - над Винницкой областью.

При этом ракета поразила Червоноградский район Львовской области.

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