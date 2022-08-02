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Грозы, град, дожди и шквалы: где завтра ждать непогоды

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Вторник 02 августа 2022 15:30
Грозы, град, дожди и шквалы: где завтра ждать непогоды Фото: в некоторых регионах Украины 3 августа ожидаются дожди и грозы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Почти во всей Украине в среду, 3 августа, ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Температура составит +22-27 градисов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Укргидрометцентра" и ГСЧС.

Так, по прогнозам синоптиков, во всех областях, кроме западных, завтра будут дожди, а местами грозы. При этом в восточной части страны днем в отдельных районах ожидается град и шквалы 15-20 м/с.

ГСЧС также предупреждает, что 3 августа на Левобережье ожидаются грозы.

Температура ночью опустится до 14-19 градусов, в западных областях - до 10-15 градусов. Днем прогнозируется 22-27 градусов тепла, на Закарпатье и юге Одесской области - до 30 градусов.

Грозы, град, дожди и шквалы: где завтра ждать непогоды

Напомним, Укргидрометцентр дал прогноз на август. Средняя месячная температура воздуха прогнозируется в пределах 20-25 градусов тепла.

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