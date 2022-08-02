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Байден подтвердил ликвидацию лидера "Аль-Каиды"

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Вторник 02 августа 2022 03:11
Байден подтвердил ликвидацию лидера "Аль-Каиды" Фото: Байден подтвердил ликвидацию лидера "Аль-Каиды" (nbcnews.com)
Автор: Олег Васкив

Президент США Джо Байден подтвердил информацию о ликвидации лидера "Аль-Каиды" Аймана аль-Завахири. Контртеррористическую операцию провели в Афганистане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы Белого дома.

"По моему приказу Соединенные Штаты провели успешный авиаудар в Кабуле, Афганистан, убив эмира "Аль-Каиды" Аймана аль-Завахири", - заявил американский лидер.

Байден уточнил, что во время операции жертв среди гражданского населения не было.

"Люди во всем мире уже могут не бояться этого злого, преисполненного решимости убийцы", - подчеркнул президент США.

Он добавил, что Соединенные Штаты продемонстрировали решимость и способность защищать людей от угроз такого уровня.

Напомним, американские СМИ писали, что США ликвидировали Завахири ударом беспилотника.

Ранее РБК-Украина писало, что глава ФБР Кристофер Рэй заявил, что "Аль-Каида" и другие террористические группировки все еще ищут возможность совершить масштабные теракты в США.

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