Байден подтвердил ликвидацию лидера "Аль-Каиды"
Президент США Джо Байден подтвердил информацию о ликвидации лидера "Аль-Каиды" Аймана аль-Завахири. Контртеррористическую операцию провели в Афганистане.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы Белого дома.
"По моему приказу Соединенные Штаты провели успешный авиаудар в Кабуле, Афганистан, убив эмира "Аль-Каиды" Аймана аль-Завахири", - заявил американский лидер.
Байден уточнил, что во время операции жертв среди гражданского населения не было.
"Люди во всем мире уже могут не бояться этого злого, преисполненного решимости убийцы", - подчеркнул президент США.
Он добавил, что Соединенные Штаты продемонстрировали решимость и способность защищать людей от угроз такого уровня.
Напомним, американские СМИ писали, что США ликвидировали Завахири ударом беспилотника.
Ранее РБК-Украина писало, что глава ФБР Кристофер Рэй заявил, что "Аль-Каида" и другие террористические группировки все еще ищут возможность совершить масштабные теракты в США.