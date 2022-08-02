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В Херсоне прогремели взрывы

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Херсон, Вторник 02 августа 2022 19:16
В Херсоне прогремели взрывы Фото: в Херсоне прогремели взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Во вторник, 2 августа, жители временно оккупированного Херсона услышали несколько взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Херсон".

Официальные источники пока не подтвердили информацию о взрывах и не раскрыли большей информации о происшествии.

Напомним, ранее и.о. главы Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий заявлял, что украинские военные полностью освободили от российских оккупантов еще семь населенных пунктов в Херсонской области.

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