В Херсоне прогремели взрывы

Во вторник, 2 августа, жители временно оккупированного Херсона услышали несколько взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне Херсон ".

Официальные источники пока не подтвердили информацию о взрывах и не раскрыли большей информации о происшествии.

Напомним, ранее и.о. главы Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий заявлял, что украинские военные полностью освободили от российских оккупантов еще семь населенных пунктов в Херсонской области.

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