СБУ ліквідувала величезну "ботоферму", а Пелосі прибула на Тайвань всупереч загрозам Китаю: новини за 2 серпня

Перше судно з українським зерном прибуло до Стамбула, СБУ ліквідувала величезну "ботоферму" однієї з партій, речник Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань. Докладніше про те, що сталося у вівторок, 2 серпня – у матеріалі РБК-Україна.

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Перше судно з українським зерном прибуло до Стамбула

Перший зерновоз з українською кукурудзою на борту прибув до Стамбула. Там він пройде необхідну перевірку.

Судно Razoni, що плаває під прапором Сьєрра-Леоне, прибуло до Туреччини для інспекції. Її проведе загальна контрольна група, до складу якої входять російські та українські чиновники. Координаційний центр в Стамбулі буде відповідати за інспекцію. Після огляду судно доставить вантаж з 26 тисячами тонн кукурудзи в порт Тріполі в Лівані.

У Росії суд визнав полк "Азов" нібито "терористичною організацією"

Верховний суд РФ визнав український полк "Азов" так званою "терористичною організацією". Країна-агресорка заборонила його діяльність на своїй території.

Повідомляється, що судові засідання провели в закритому режимі, а сам розгляд нібито відбувся на вимогу Генпрокуратури РФ. Наголошується, що це рішення "виконуватимуть негайно, не чекаючи набрання чинності".

Розхитували ситуацію в Україні. СБУ ліквідувала величезну "ботоферму" однієї з партій

Служба безпеки ліквідувала мільйонну ботоферму, яка розхитувала ситуацію в Україні. Діяли зловмисники на замовлення однієї з політсил.

Зокрема, серед останніх "операцій" зловмисників: поширення контенту про нібито конфлікт між керівництвом ОП і головнокомандувачем ЗСУ, а також проведення кампанії з дискредитації першої леді.

Пелосі прибула на Тайвань всупереч погрозам Китаю

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань. Вона стала найбільш високопоставленим політиком з США, який відвідав острів з 1997 року.

Раніше уряд Китаю пригрозив "рішучими заходами" у разі візиту до Тайваню. Китай почав військові навчання біля Тайваню на тлі візиту спікера.

Байден підтвердив ліквідацію лідера "Аль-Каїди"

Президент США Джо Байден підтвердив інформацію щодо ліквідації лідера "Аль-Каїди" Аймана аль-Завахірі. Контртерористичну операцію провели в Афганістані.

"За моїм наказом Сполучені Штати провели успішний авіаудар у Кабулі, Афганістан, вбивши еміра "Аль-Каїди" Аймана аль-Завахірі", - заявив американський лідер.

Світ знаходиться за крок від ядерного знищення, - генсек ООН

Людство знаходиться всього в одному прорахунку від ядерного знищення. Такої небезпеки не було з часів Холодної війни. Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. За його словами, геополітичні загрози, в тому числі кліматична криза, пандемія COVID-19 і збройні конфлікти, піддають земну кулю ядерній загрозі, небаченій з часів Холодної війни.

"Сьогодні людство відокремлює всього одне непорозуміння, один прорахунок від ядерного знищення", - сказав він на відкритті конференції ООН з ядерного договору. Гуттереш зазначив, що близько 13 тисяч одиниць ядерної зброї знаходяться в арсеналах по всьому світу. Держави витрачають сотні мільярдів доларів на "зброю кінця світу".

Грози, град, дощі і шквали: де чекати негоди

Майже у всій Україні у середу, 3 серпня, очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Температура становитиме +22-27 градісів.

Так, за прогнозами синоптиків, у всіх областях, окрім західних, завтра будуть дощі, а місцями грози. При цьому у східній частині країни вдень в окремих районах очікується град та шквали 15-20 м/с.