Пелоси прибыла на Тайвань вопреки угрозам Китая

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань. Она стала самым высокопоставленным политиком из США, который посетил остров с 1997 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Издание ведет трансляцию прибытия специального борта США на Тайвань. Пелоси уже вышла из самолета.

LIVE: House speaker Nancy Pelosi expected to arrive in Taipei https://t.co/OvDvJ7ZFWJ — Reuters (@Reuters) August 2, 2022

Ожидается, что уже завтра она проведет встречи с руководством Тайваня, в том числе с президентом Цай Инвэнь.

Обновлено от 18:10

На сайте Пелоси уже появилось официальное заявление в отношении визита на Тайвань.

"Визит нашей делегации Конгресса на Тайвань свидетельствует о непоколебимой приверженности Америки поддержке динамично развивающейся тайваньской демократии", - отметила она.

Спикер Палаты представителей подчеркнула, что визит на остров - это часть турне по странам Индо-Тихоокеанского региона. По ее словам, переговоры с руководством Тайваня будут сосредоточены на поддержке и продвижении общих интересов.

"Наш визит является одной из нескольких делегаций Конгресса на Тайвань, и он никоим образом не противоречит давней политике Соединенных Штатов, основанной на законе об отношениях с Тайванем 1979 года, совместных коммюнике США и Китая и шести заверениях. Соединенные Штаты продолжают выступать против односторонних усилий по изменению статус-кво", - добавила Пелоси.

Угрозы Китая

Накануне визита Пелоси официальные китайские лица выступили с рядом предупреждений. Например, пресс-секретарь МИД Китая Чжао Лицзянь, пригрозил США "вопиющими политическими последствиями".

До этого резонансный вопрос обсуждался в разговоре президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Последний заявил, что против вмешательства в дела Тайваня и не допустит тайваньского сепаратизма.

Кроме того, американские эксперты полагают, что Китай вообще может сбить самолет Пелоси на подлете к острову.

Позиция США

Накануне в Белом доме заявили, что Пелоси имеет право посетить Тайвань, как и любой другой американский политик.

"Президент США Джо Байден в разговоре с лидером КНР Си Цзиньпинем ясно дал понять, что Конгресс является независимой ветвью власти и что спикер Пелоси принимает свои собственные решения, как и другие члены Конгресса в отношении своих зарубежных поездок", - подчеркнул Джон Кирби.

А госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что ответственность за военное напряжение вокруг визита Пелоси полностью возлагается на Китай.

Суть конфликта

Китай считает Тайвань своей территорией, хотя не контролирует остров и его правительство. После поражения в гражданской войне правившая до 1950 года партия Гоминьдан сохранила влияние только на Тайване, а также на островах Пэнху, Цзиньмэнь, Мацзу и ряде других.

Китайская республика (Тайвань) является частично признанным государством. Однако даже США, которые на протяжении многих десятилетий выступают в роли союзника, не признают его независимость. Официальный Пекин периодически угрожает силовым способом распространить свой суверенитет на эти острова.