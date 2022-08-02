ua ru
Вт, 02 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В России суд признал полк "Азов" якобы "террористической организацией"

Новина українською →
Москва, Вторник 02 августа 2022 13:53
В России суд признал полк "Азов" якобы "террористической организацией" Фото: Верховный суд России признал полк "Азов" так называемой "террористической организацией" (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Верховный суд РФ признал украинский полк "Азов" так называемой "террористической организацией". Страна-агрессор запретила его деятельность на своей территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости"

"Признать батальон "Азов" террористической организацией и запретить ее деятельность на территории России", - цитирует решение судьи российское издание.

Сообщается, что судебные заседания провели в закрытом режиме, а само разбирательство якобы состоялось по требованию Генпрокуратуры РФ.

Отмечается, что это решение "будут выполнять немедленно, не дожидаясь вступления в силу".

Что это значит

Своим решением российская сторона может затормозить весь процесс обмена. Теперь страна-агрессор может приговорить к пожизненному заключению украинских бойцов без права помилования и обмена. При этом, что касается так называемых "ЛДНР", то там им может грозить смертная казнь.

Потому что, как известно, так называемый "народный совет "боевиков"ДНР" отменил мораторий на исполнение смертных приговоров и уже объявил "приговор" о казни двух иностранных добровольцев, воевавших на стороне ВСУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Азов
NEWS
Пелоси может посетить Тайвань уже сегодня: что известно
Пелоси может посетить Тайвань уже сегодня: что известно
DAILY
Чего Украина хочет и реально может добиться на фронте до зимы
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Чего Украина хочет и реально может добиться на фронте до зимы