Угроза наступления на Харьков и стягивания Россией сил на юг: что об этом говорят в Минобороны

Украинские бойцы все время готовятся к возможным повторным наступлениям россиян. В частности, продолжается подготовка на фоне заявлений аналитиков об угрозе Харькову и переброске оккупантами сил на юг нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны Анну Маляр в эфире телемарафона.

"Подготовка на всех направлениях одинаковая, которая заключается в создании резервов, это и создание системы инженерных фортификационных сооружений. Важную роль играет и местная власть. Безусловно ВСУ, мы постоянно говорим, что рассматриваем все возможные сценарии развития событий и готовятся ко всем этим сценариям", - отмечает Маляр.

Она подчеркнула, что украинские защитники достаточно долго удерживают врага.

"Вы видите, что последние несколько недель ситуация кардинально не меняется, мы не сдаем ни одного сантиметра земли. Это говорит о том, что в количественном составе мы уступаем России, но меньше с тем, ВСУ готовы ко всем этим сценариям и мужественно защищают Украину", - заверила Маляр.

Напомним, ранее глава Харьковской области Олег Синегубов заявил, пока нет опасности наступления на Харьков. Однако власти ежедневно, начиная с 24 февраля, готовятся к этому, при этом международные аналитики заявляют о возможной угрозе.

Добавим, вместе с тем, как сообщили в разведке, Россия перебрасывает большое количество войск на юг Украины. В частности, для боевых действий против Вооруженных сил Украины РФ планирует задействовать тактические группы Воздушно-десантных войск.

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