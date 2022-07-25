Россия ударила по порту Одессы, а ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию: новости за выходные

Россия атаковала Одесский морской торговый порт, ВСУ сбили очередной российский штурмовик Су-25, ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию из-за вспышки оспы обезьян. Подробнее о том, что произошло на выходных, 23-24 июля - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

Россия ударила по порту Одессы

В субботу, 23 июля, Россия атаковала Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". Во время атаки там в хранилищах находилось украинское зерно, которое предназначалось для экспорта.

Две ракеты из 4, которые запустила РФ из Черного моря, попали в порт, откуда на днях должны были отгрузить первую партию зерна на экспорт, о чем было договорено в ходе подписанного соглашения в Стамбуле 22 июля.

ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию из-за вспышки оспы обезьян

Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с ростом заболеваний оспой обезьян в мире. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса.

"Я решил, что глобальная вспышка оспы обезьян представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, которая имеет международное значение", - подчеркнул Гебреисус.

Джонсон надеется в будущем вернуться в кресло премьера Британии, - The Times

Премьер-министр Борис Джонсон, который ранее объявил об отставке, надеется в будущем вернуться в премьерское кресло. Об этом The Times со ссылкой на источники в канцелярии премьера.

Также стало известно, что Джонсон планирует прощальный визит в Украину перед тем, как окончательно уйдет в отставку.

В Украину придет похолодание: где и когда снизится температура

Погода в Украине изменится с приходом похолодания. Синоптики предупредили о снижении температуры в понедельник, 25 июля. Впрочем, это ненадолго.

Прогноз на следующие дни - в материале Styler.