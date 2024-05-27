Росіяни атакували "Епіцентр", а Швеція не проти ударів України по РФ: новини за вихідні

Війна Росії проти України: останні новини

Новини за 25 травня:

Новини за 26 травня:

Росія вдарила по "Епіцентру" в Харкові

В суботу, 25 травня, російські військові кілька разів обстрілювали Харків. Один з ударів прийшовся по будівельному гіпермаркеті "Епіцентр".

В момент обстрілу в будівлі могли перебувати більш як 20 людей. Удар відбувся за хвилину після оголошення повітряної тривоги й люди просто фізично не встигли б покинути будівлю.

Детальніше про обстріл та наслідки можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Швеція не проти ударів України по РФ

На фоні дискусій в НАТО про те, чи потрібно дозволити Україні бити по Росії західною зброєю, журналіст видання Hallandsposten запитав міністра оборони Швеції Пола Йонсона щодо того, яка шведська позиція з цього питання.

У відповідь він зауважив, що його країна не проти застосування шведської зброї Україною для ударів по цілях на території РФ.

Бойовики ХАМАС атакували Ізраїль з Рафаху

Як розповідає Times of Israel, в неділю, 26 травня, бойовики ХАМАС випустили 8 ракет по центральній частині Ізраїлю з території оточеного міста Рафах.

Це була найбільша атака з Сектору Газа за майже чотири місяці.

США будуть на саміті миру

За словами анонімного співрозмовника Reutrers, Сполучені Штати візьмуть участь у саміті миру в Швейцарії, однак він так і не повідомив, хто представить країну і на якому рівні.

Росіяни скинули на Україну майже 10 000 КАБів від початку року

"Ворожий удар по будівельному гіпермаркету міста-героя Харкова, здійснений у суботу посеред білого дня, коли там могли перебувати сотні людей, - це ніщо інше, як черговий акт геноциду українського народу путінським режимом", - наголосив міністр оборони Рустем Умєров.

Він зазначив, що Україна потребує більше сучасних систем ППО та авіації.

"Тільки з початку року ворог скинув на нашу землю майже 10 000 КАБів", - заявив міністр.

В ДПСУ оцінили ситуацію на кордоні в Сумській області

За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, росіяни можуть в Сумській області зробити щось подібне до того, що відбувається в Харківській області.

"Для того, щоб створити такі зони, де ведуться повномасштабні бойові дії для того, щоб розтягнути Сили оборони нашої держави, в тому числі і на цей напрямок. Але, на щастя, те, що ми фіксуємо, навіть попри ті сили, які зараз є у ворога, їх недостатньо для того, щоб досягнути такої стратегічної цілі", - зазначив Демченко.

В російському Санкт-Петербурзі теплохід протаранив туристичне судно

Інцидент стався цієї ночі під Ливарним мостом, де теплохід "Соларіс" зіштовхнувся із кораблем "Чайка-СПГ".

Даних щодо можливих постраждалих внаслідок навалу теплоходів одне на одне немає.

В російському відомстві заявили, що обставини події та її причини з'ясовуються.

У Київській області у Вишгородському районі вирувала пожежа

Займання вже було ліквідоване. В ДСНС зазначили, що вогнеборці не допустили розповсюдження вогню на лінії електропередач.

Від ДСНС до гасіння залучалось близько 60 осіб та 14 одиниць техніки, додали надзвичайники.

Киян попередили про погіршення повітря через пожежу.