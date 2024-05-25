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Киян попередили про погіршення повітря через пожежу: у яких районах

Київ, Субота 25 травня 2024 18:23
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Киян попередили про погіршення повітря через пожежу: у яких районах Фото: можливе погіршення якості повітря у деяких районах Києва (freepik_com)
Автор: Каріна Левицька

У разі зміни напрямку вітру, можливе погіршення якості повітря у деяких районах Києва. Це пов'язано з пожежею у Вишгородському районі,

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА).

За даними КМДА, задимлення можливе зокрема в Оболонському та Подільському районах.

Фахівці радять дотримуватись порад у разі задимленості:

  • обмежити перебування на відкритому повітрі.
  • дітям і вагітним жінкам слід відмовитися від тривалих прогулянок;
  • тримати вікна зачиненими. За умови відкриття вікон, завішувати зволоженою тканиною і періодично її змінювати;
  • за можливості ввімкнути кондиціонування та очищення повітря;
  • проводити вологе прибирання, поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;
  • збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих.

Слідкувати за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у режимі реального часу можна за посиланням та в додатку Київ Цифровий.

Нагадаємо, що цього тижня в Україні запустили застосунок "ЕкоЗагроза". Там зокрема можна перевірити якість повітря та радіації по всій території України.

Детальніше про застосунок та його функціонал, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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