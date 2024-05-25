Киян попередили про погіршення повітря через пожежу: у яких районах

У разі зміни напрямку вітру, можливе погіршення якості повітря у деяких районах Києва. Це пов'язано з пожежею у Вишгородському районі,

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА).

За даними КМДА, задимлення можливе зокрема в Оболонському та Подільському районах.

Слідкувати за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у режимі реального часу можна за посиланням та в додатку Київ Цифровий.

Нагадаємо, що цього тижня в Україні запустили застосунок "ЕкоЗагроза". Там зокрема можна перевірити якість повітря та радіації по всій території України.

Детальніше про застосунок та його функціонал, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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