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Росіяни почали активне відновлення аеродромів в окупованому Криму, - АТЕШ

Джанкой, Крим, Субота 25 травня 2024 01:54
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Росіяни почали активне відновлення аеродромів в окупованому Криму, - АТЕШ Фото: загарбники відновлюють аеродроми в глибині Криму (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські загарбники евакуйовують своїх військовослужбовців у тимчасово окупованому Джанкої й активно відновлюють аеродроми в глибині півострова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

Зазначається, що російські війська почали евакуацію частини особового складу з Джанкойського аеродрому на інші летовища у глибині Криму. Паралельно у глибині півострова активними темпами розпочато відновлення та, ймовірно, модернізація аеродромів Кіровське у районі Феодосії та Багерового біля Керчі.

"Однак, незважаючи на всі зусилля, вони не зможуть незабаром побудувати закриті укриття для своїх літаків. Причина полягає в складних технологічних процесах, високій вартості будівництва та значних часових витратах", - йдеться у повідомленні.

На думку партизанів, дії окупантів свідчать про прагнення розосередити свої війська і техніку в Криму напередодні нових успішних атак Сил оборони України.

Фото: партизанський рух "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)

Обстріл аеродрому в Джанкої

В ніч на 17 квітня в окупованому Джанкої прогриміли вибухи. Повідомлялося про атаку на місцевий аеродром та пожежу на місці прильоту. Джерела РБК-Україна зазначили, що удар по аеродрому вчинили Збройні сили України.

Українські партизани повідомили, що ракетами уражені ЗРК С-400 та район пункту управління РФ на аеродромі в Джанкої.

Після удару в окупантів виникли суттєві проблеми з логістикою.

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