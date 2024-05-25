Росіяни почали активне відновлення аеродромів в окупованому Криму, - АТЕШ

Російські загарбники евакуйовують своїх військовослужбовців у тимчасово окупованому Джанкої й активно відновлюють аеродроми в глибині півострова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

Зазначається, що російські війська почали евакуацію частини особового складу з Джанкойського аеродрому на інші летовища у глибині Криму. Паралельно у глибині півострова активними темпами розпочато відновлення та, ймовірно, модернізація аеродромів Кіровське у районі Феодосії та Багерового біля Керчі.

"Однак, незважаючи на всі зусилля, вони не зможуть незабаром побудувати закриті укриття для своїх літаків. Причина полягає в складних технологічних процесах, високій вартості будівництва та значних часових витратах", - йдеться у повідомленні.

На думку партизанів, дії окупантів свідчать про прагнення розосередити свої війська і техніку в Криму напередодні нових успішних атак Сил оборони України.

Фото: партизанський рух "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)