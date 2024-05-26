Швеція не проти ударів України по РФ шведською зброєю

Швеція не проти застосування шведської зброї Україною для ударів по цілях на території РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на шведське видання Hallandsposten .

"Україна зазнає неспровокованої та незаконної агресії з боку Росії. Згідно з міжнародним правом, Україна має право захищати себе за допомогою військових дій, спрямованих на територію противника, якщо військові дії відповідають законам війни. Швеція підтримує міжнародне право і право України на самозахист", - відповів шведський міністр.

Так, на фоні дискусій в НАТО про те, чи потрібно дозволити Україні бити по Росії західною зброєю, журналіст видання Hallandsposten запитав міністра оборони Швеції Пола Йонсона щодо того, яка шведська позиція з цього питання.

Україна просить дозволу на удари по РФ західною зброєю

На тлі нового наступу Росії в Харківській області Україні посилила свої заклики до країн НАТО, щоб отримати дозвіл на удари по російській території західною зброєю. Зокрема, йдеться про Сполучені Штати, Францію та Британію, які передають Україні далекобійні ракети, якими можна було б бити по угрупованнях окупантів на території РФ поблизу українського кордону.

У травні держсекретар США Ентоні Блінкен, перебуваючи в Києві, заявив, що Україна у праві сама вирішувати, як їй застосовувати американську зброю. Але США, за його словами, не заохочують Україну до ударів по російській території.

Про відсутність обмежень для України заявляв і британський міністр закордонних справ Девід Кемерон. За його словами, Україна може вільно бити британськими ракетами Storm Shadow по цілях в Росії.

Однак переважна кількість країн НАТО не підтримують удари західною зброєю по Росії. Зокрема, Німеччина, Франція та Італія. Тому генсек НАТО Єнс Столтенберг звернувся до країн альянсу з закликом скасувати це обмеження.

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