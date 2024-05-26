Бойовики ХАМАС вперше за 4 місяці атакували Ізраїль з Рафаху
Бойовики терористичного угруповання ХАМАС обстріляли сьогодні Ізраїль з міста Рафах на території Сектору Газа. Це сталося вперше за чотири місяці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.
Як розповідає Times of Israel, бойовики ХАМАС випустили сьогодні вдень 8 ракет по центральній частині Ізраїлю з території оточеного міста Рафах. Це була найбільша атака з Сектору Газа за майже чотири місяці.
Три ворожі ракети, за даними ізраїльської армії, були збиті системою протиповітряної оборони "Залізний купол", а п'ять - впали на відкритій місцевості. Одна з ракет впала поблизу школи в кібуці Саад, але там минулося без постраждалих. А от в передмісті Тель-Авіва уламки збитої ракети пошкодили будинок та легко поранили двох людей.
Один з ізраїльських солдатів, який перебував біля контрольно-пропускного пункту Рафах між Сектором Газа та Єгиптом, зробив фото, на якому видно сліди від ракет, що виходять з боку оточеного міста.
Війна Ізраїлю з ХАМАС
На початку минулого жовтня бойовики ХАМАС проникли на територію Ізраїлю з Сектору Газа та вчинили масові вбивства цивільних в ізраїльських населених пунктах. Разом з тим ХАМАС завдавали ракетних ударів по Ізраїлю з Сектору Газа.
Цей напад став початком війни Ізраїлю з бойовиками ХАМАС на території Сектору Газа. Наразі ізраїльські війська захопили майже всю територію анклаву та оточили його останнє місто - Рафах.
Ізраїльський прем'єр Біньямін Нетаньяху заявляв про необхідність захопити Рафах, щоб знищити останніх бойовиків ХАМАС та завершити війну в Секторі Газа. Однак міжнародна спільнота стримує його від цього кроку, оскільки війна з ХАМАС спричинила гуманітарну катастрофу в Секторі Газа, а бойові дії в цьому місті можуть ще більше погіршити ситуацію.
Зокрема, у п'ятницю, 24 травня, Міжнародний суд ООН ухвалив рішення, яким зобов'язав Ізраїль відмовитися від наступу на Рафах. В Ізраїлі ж заявили, що продовжать свою операцію в Секторі Газа, незважаючи на рішення суду ООН.
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