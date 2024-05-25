В Маріуполі побільшало мобільних заправок росіян, партизани готують диверсії

Українські партизани зафіксували збільшення чисельності бензовозів на вулицях тимчасово окупованого Маріуполя, що пов'язане з масовими ударами по нафтопереробних заводах у Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

Агенти руху у співпраці з "Маріуполь.Опір" фіксують збільшення активності бензовозів на вулицях Маріуполя. Найімовірніше через удари по НПЗ, росіяни намагаються зробити наголос на мобільних пунктах заправки та максимально розосереджують їх для безпеки.

"Агенти своєю чергою визначають місцезнаходження цих заправних станцій та оперативно передають інформацію відповідним службам", - йдеться у повідомленні.