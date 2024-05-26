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У Санкт-Петербурзі зіштовхнулися два російські кораблі: відео тарана

Санкт-Петербург, РФ, Неділя 26 травня 2024 07:25
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У Санкт-Петербурзі зіштовхнулися два російські кораблі: відео тарана Фото: (скріншот з відео_
Автор: Володимир Костирін

У Санкт-Петербурзі (Російська Федерація) на річці сталася корабельна аварія у ніч проти 26 травня. Одне прогулянкове судно протаранило інше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російську Північно-Західну транспортну прокуратуру та Telegram-канал SHOT.

Інцидент у Петербурзі на Неві стався під Ливарним мостом.

Зазначається, що теплохід під назвою "Соларіс" вдарив носовою частиною прогулянково-екскурсійне судно "Чайка-СПГ", та пробив конструкції на борту постраждалого корабля.

Даних щодо можливих постраждалих внаслідок навалу теплоходів одне на одне наразі немає.

В російському відомстві заявили, що обставини події та її причини з'ясовуються.

"Санкт-Петербурзька транспортна прокуратура координує роботу водної поліції щодо встановлення всіх обставин, перевірить виконання законодавства про безпеку руху при експлуатації водного транспорту та дотримання прав пасажирів, дасть оцінку діям відповідальних осіб, за наявності підстав вживе заходів прокурорського реагування", - йдеться у заяві.

Також в мережі були оприлюднені кадри тарана на Неві двох кораблів.

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Санкт-Петербург Корабельна аварія
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