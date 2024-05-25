ЗСУ намагаються відновити втрачене положення на Покровському напрямку, - Генштаб

Одним з найгарячіших напрямків на фронті залишається Покровський, де російські окупанти мали частковий успіх східніше Євгенівки. Сили оборони України вживають активних заходів щодо відновлення втраченого положення там.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ,

У військовому командуванні надали дані щодо оперативної обстановки станом на 23:00 24 травня.

Атаки РФ

Протягом доби росармія завдала по території України 2 ракетні (із застосуванням 3 ракет) та 33 авіаційні удари (зокрема 47 КАБами), застосувала 224 дрони-камікадзе.

Також противник здійснив понад 2200 обстрілів по позиціях Сил оборони та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

В Генштабі зазначили, що російські окупанти намагаються використати перевагу в живій силі та техніці та підтримку з повітря.

"Українські воїни дають бій ворогу, а на окремих напрямках - самі здійснюють результативні штурмові дії для покращення стійкості оборони та відновлення позицій", - йдеться у звіті.

Ситуація на фронті

Загалом в Україні на фронті протягом доби відбулося 90 бойових зіткнень.

Наразі найгарячішою залишається ситуація на Куп'янському, Покровському, Краматорському і Харківському напрямках.

На Харківському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень із російськими загарбниками. Відбито 10 атак у районах Липців, Тихого та Вовчанська. Триває бій поблизу населеного пункту Стариця. Ситуація контрольована. Крім того, ЗСУ штурмовими діями відтісняють ворога від переднього краю оборони, на окремих ділянках мають успіх.

На цьому напрямку угруповання окупаційних військ втратило ще близько сотні осіб вбитими і пораненими.

Сили оборони знищили тут 5 гармат, 2 автомобілі, 1 одиницю спеціальної техніки противника. Було пошкоджено 4 артилерійські системи, 3 авто та 2 одиниці спецтехніки. Також завдано ураження по 9 бліндажах окупантів.

На Куп'янському напрямку противник 17 разів намагалися витіснити підрозділи ЗСУ із займаних позицій.

Бойові дії відбувалися зокрема в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Стельмахівка, Новоєгорівка, Дружелюбівка та Невське. На даний час продовжуються бої поблизу Новоєгорівки, Петропавлівки й Іванівки.

"На двох останніх ділянках ворог має частковий успіх, ситуація напружена. Силами оборони України вживаються активні заходи щодо стабілізації обстановки", - розповіли в Генштабі.

На Лиманському напрямку було відбито 3 спроби противника просунутися в районах Тернів та Серебрянського лісу.

На Сіверському напрямку кількість атак агресора надвечір зросла до 5. Українські захисники зупинили по 2 штурмові дії ворога в районах Білогорівки та Спірного. Водночас ще один бій поблизу села Спірне триває. Загарбник успіху не має.

На Краматорському напрямку загалом було відбито 13 спроб противника наблизитися до Часового Яру. Ще одне бойове зіткнення триває в районі Андріївки. Ситуація напружена, але контрольована.

На Покровському напрямку протягом доби російські окупанти продовжили спроби вклинитися в нашу оборону з району населеного пункту Очеретине.

"Мають частковий успіх східніше Євгенівки. Загалом відбулося 15 бойових зіткнень. Наші захисники вживають активних заходів щодо відновлення втраченого положення", - йдеться в звіті Генштабу.

Зазначається, зо на цьому напрямку загальні втрати противника за сьогодні становлять уже 240 осіб, з яких 58 - убитими і 182 - пораненими. Крім того, було знищено 3 танки та станцію РЕБ. Пошкоджено 2 танки, 1 БТР і 4 авто противника.

На Курахівському напрямку підрозділи Сил оборони відбили атаки ворога поблизу Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки.

"Найбільш напруженою залишаться обстановка південніше Костянтинівки та південніше Володимирівки. Загалом відбулося вісім бойових зіткнень. Ситуація під контролем наших військ", - розповіли в Генштабі.

На Времівському напрямку ситуація значних змін не зазнала. Відбулося 2 бойових зіткнення. Втрат позицій у районі Старомайорського не допущено.

На Оріхівському напрямку російські загарбники вчинили 1 невдалу спробу просунутися в бік Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку, на плацдармах на лівому березі Дніпра, зазнали невдачі 3 спроби ворога відтіснити підрозділи Сил оборони в районі Кринок.

На решті напрямків суттєвих змін ситуація не зазнала.

"Українські захисники завдають противнику ефективного вогневого ураження, виснажуючи окупантів по всій лінії бойового зіткнення", - констатують у Генштабі.