США будуть на саміті миру, хоча досі не відомо, хто поїде, - Reuters

США підтвердили свою участь у Глобальному саміті миру, проте досі невідомо хто представить країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами анонімного співрозмовника видання, Сполучені Штати візьмуть участь у саміті, однак він так і не повідомив, хто представить країну і на якому рівні.

Глобальний саміт миру

Глобальний саміт миру - це міжнародна зустріч на рівні лідерів країн, яку готує Україна та Швейцарія. Саміт планується на 15-16 червня цього року на швейцарському курорті Бюрґеншток неподалік міста Люцерн.

Наразі свою участь у саміті підтвердили представники понад 80 країн.

Зауважимо, що сьогодні президент України Володимир Зеленський особисто запросив президента США Джо Байдена та лідера Китаю Сі Цзіньпіна на саміт світу.

Ми вже писали, що ні лідер Китаю, ні президент США поки що не підтвердили своєї участі у заході. Зокрема, головний дипломат Китаю Ван I може проігнорувати Глобальний саміт миру, оскільки може взяти участь у зустрічі БРІКС, яка пройде в той самий час.

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