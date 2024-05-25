У Харкові чули вибухи: є "приліт" у спальному районі та жертви

У Харкові близько 16:00 пролунали вибухи. Попередньо, росіяни завдали удару по спальному району міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на харківського мера Ігоря Терехова в Telegram-каналі .

"Попередньо приліт у спальному районі міста, у щільній цивільній забудові. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", - розповів Терехов.

За словами мера Харкова, усі відповідні служби будуть працювати на місці влучання.

Оновлено 16:18. Росіяни влучили в будівельний гіпермаркет

Як повідомив Терехов, за попередніми даними, росіяни влучили в будівельний гіпермаркет. Попередньо, можуть бути жертви, але ця інформація, за словами мера, потребує уточнення.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі уточнив, що на місці пожежі виникла пожежа.

Оновлено 16:28. Є загиблий та постраждалі

Синєгубов повідомив, що в результаті обстрілу Харкова є загиблий та постраждалі.

"Станом на зараз відомо про одну загиблу людину, щонайменше чотири поранені. Інформація оновлюється", - розповів очільник ОВА.

Оновлено 16:39. Загиблих вже двоє

"Вже точно відомо про двох загиблих", - повідомив Терехов.