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У Харкові чули вибухи: є "приліт" у спальному районі та жертви

Харків, Субота 25 травня 2024 16:16
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У Харкові чули вибухи: є "приліт" у спальному районі та жертви Фото: у Харкові повідомляють про приліт (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

У Харкові близько 16:00 пролунали вибухи. Попередньо, росіяни завдали удару по спальному району міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на харківського мера Ігоря Терехова в Telegram-каналі.

"Попередньо приліт у спальному районі міста, у щільній цивільній забудові. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", - розповів Терехов.

За словами мера Харкова, усі відповідні служби будуть працювати на місці влучання.

Оновлено 16:18. Росіяни влучили в будівельний гіпермаркет

Як повідомив Терехов, за попередніми даними, росіяни влучили в будівельний гіпермаркет. Попередньо, можуть бути жертви, але ця інформація, за словами мера, потребує уточнення.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі уточнив, що на місці пожежі виникла пожежа.

Оновлено 16:28. Є загиблий та постраждалі

Синєгубов повідомив, що в результаті обстрілу Харкова є загиблий та постраждалі.

"Станом на зараз відомо про одну загиблу людину, щонайменше чотири поранені. Інформація оновлюється", - розповів очільник ОВА.

Оновлено 16:39. Загиблих вже двоє

"Вже точно відомо про двох загиблих", - повідомив Терехов.

Обстріли Харкова та області

Нагадаємо, це вже не вперше за сьогодні у Харкові лунають вибухи. У ніч на 25 травня росіяни ударили по навчальному закладу міста. В результаті обстрілу була зруйновна майстерня та постраждала основна будівля ліцею.

А вдень вибухи чули на Північній Салтівці. Як з'ясувалося, тоді росіяни атакували околиці Харкова. Як повідомляв голова ОВА Олег Синєгубов, окупанти вдарили КАБами, в результаті чого постраждав один цивільний чоловік.

Крім того, кількома днями раніше окупанти вдарили по друкарні у Харкові. В результаті ворожого обстрілу семеро людей загинули, а більше було 20 були поранені.

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