РФ вдарила по житловому будинку у Вінницькій області, є постраждалі
У Вінницькій області цієї ночі, 26 травня, на тлі масованої повітряної атаки військ РФ зафіксоване влучання у житловий будинок одного з населених пунктів. Внаслідок події є поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Вінницької обласної військової адміністрації Сергія Борзова.
"На Вінниччині внаслідок ворожої атаки є влучання в житловий будинок. 3 осіб постраждали", - розповів чиновник у своєму Telegram.
Він також повідомив, що на місці прильоту проводиться евакуація мешканців.
"На місці працюють усі відповідні служби", - додав глава ОВА.
В якому саме населеному пункті був "приліт" - не уточнюється.
Пізніше очільник ОВА розповів, що у всіх постраждалих було діагностовано медиками легкий ступінь тяжкості, і що люди відмовилися від госпіталізації.
Нічні повітряні удари РФ по Україні
Раніше повідомлялося, що в Україні у ніч проти 26 травня оголошена повітряна тривога по всій території країни. Напередодні ввечері в командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про фіксацію ударних безпілотників типу "Шахед" у небі над різними областями. А пізніше були зафіксовані запуски крилатих ракет противника, здійснених зі стратегічної авіації (близько п'яти бортів Ту-22М3), по території України.
Ще пізніше були зафіксовані пуски аеробалістичних ракет типу "Кинджал" по Україні.
Також додамо, що вночі у Хмельницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Крім того, в стало відомо про вибух в районі самого Хмельницького.
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