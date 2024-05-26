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РФ запустила по Україні десятки дронів та ракети "Кинджал". Як відпрацювала ППО

Україна, Неділя 26 травня 2024 08:15
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РФ запустила по Україні десятки дронів та ракети "Кинджал". Як відпрацювала ППО Фото: стало відомо, як відпрацювала ППО під час удару РФ по Україні 26 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Росія влаштувала черговий масований удар по Україні в ніч на 26 травня. Втім, ППО вдалося збити всі ворожі дрони і 12 з 14 ракет - всі, окрім "Кинджалів"..

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил Миколи Олещука.

Так, за його словами, в результаті протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, засобами РЕБ Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито:

  • 12 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 31 ударний БПЛА "Shahed-131/136".

Повітряні цілі, за даними генерала, знищувались у Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Вінницькій та Чернігівській областях.

Чим вдарила РФ

У ніч на 26 травня російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні із застосуванням 14 ракет повітряного базування та понад трьох десятків ударних БПЛА, зокрема:

  • дві аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із літаків МіГ-31К (пуски з повітряного простору Тамбовської області РФ);
  • 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область РФ);
  • 31 ударний БПЛА "Shahed-131/136" (пуски - Приморсько-Ахтарськ, Єйськ РФ, мис Чауда, Крим).

Обстріл РФ по Україні

Російські війська в ніч на 26 травня знову масовано атакували Україну. Зокрема, тривога охоплювала всю територію країни, бо росіяни піднімали у повітря МіГ-31К, який запускав "Кинджали". Також окупанти атакували Україну і "шахедами".

Зокрема, у Вінницькій області, в Жмеринці, внаслідок падіння уламків ворожого дрона постраждали троє людей. Також у Старокостянтинові Хмельницької області зникла електроенергія.

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