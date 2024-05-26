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Росіяни скинули на Україну майже 10 000 КАБів від початку року, - Умєров

Україна, Неділя 26 травня 2024 17:01
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Росіяни скинули на Україну майже 10 000 КАБів від початку року, - Умєров Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Від початку цього року російські окупанти скинули на територію України вже майже 10 000 керованих авіабомб..

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Рустема Умєрова.

"Ворожий удар по будівельному гіпермаркету міста-героя Харкова, здійснений у суботу посеред білого дня, коли там могли перебувати сотні людей, - це ніщо інше, як черговий акт геноциду українського народу путінським режимом", - наголосив Умєров.

Він зазначив, що Україна потребує більше сучасних систем ППО та авіації.

"Тільки з початку року ворог скинув на нашу землю майже 10 000 КАБів", - заявив міністр.

Нестача систем ППО в Україні

Цієї весни російські окупанти значно активізували обстріли України. Удари зазвичай приходяться по цивільній інфраструктурі та об'єктам інфраструктури. Дефіцит систем ППО особливо відчувається в Харкові, який неодноразово піддавався масованим обстрілам.

Зокрема вчора російські військові завдали удару по гіпермаркету "Епіцентр" в Харкові. Детальніше про обстріл та наслідки можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, ми писали, що сьогодні у Міноборони назвали пріоритети у зброї для ЗСУ.

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