Росіяни скинули на Україну майже 10 000 КАБів від початку року, - Умєров

Від початку цього року російські окупанти скинули на територію України вже майже 10 000 керованих авіабомб..

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Рустема Умєрова.

"Ворожий удар по будівельному гіпермаркету міста-героя Харкова, здійснений у суботу посеред білого дня, коли там могли перебувати сотні людей, - це ніщо інше, як черговий акт геноциду українського народу путінським режимом", - наголосив Умєров.

Він зазначив, що Україна потребує більше сучасних систем ППО та авіації.

"Тільки з початку року ворог скинув на нашу землю майже 10 000 КАБів", - заявив міністр.