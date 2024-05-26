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В ДПСУ оцінили ситуацію на кордоні в Сумській області та чи достатньо в РФ сил для наступу

Сумська область, Неділя 26 травня 2024 15:51
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В ДПСУ оцінили ситуацію на кордоні в Сумській області та чи достатньо в РФ сил для наступу Фото: Андрій Демченко, речник ДПСУ (facebook.com)
Автор: Дмитро Левицький

Росіяни тримають свої підрозділи поблизу кордону з Сумською областю, але цих сил недостатньо для успішного наступу. Водночас українські Сили оборони готові до будь-яких сценаріїв.

Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Як нагадав Демченко, протяжність українсько-російського кордону в Сумській області складає понад 560 кілометрів.

"Але звісно, що ворог, як і раніше, тримає певні свої підрозділи, сили та засоби на цих напрямках. Не можна виключати, що ворог продовжує нарощувати свої сили на цих напрямках. Маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій", - сказав він.

За словами речника ДПСУ, росіяни можуть в Сумській області зробити щось подібне до того, що відбувається в Харківській області.

"Для того, щоб створити такі зони, де ведуться повномасштабні бойові дії для того, щоб розтягнути Сили оборони нашої держави, в тому числі і на цей напрямок. Але, на щастя, те, що ми фіксуємо, навіть попри ті сили, які зараз є у ворога, їх недостатньо для того, щоб досягнути такої стратегічної цілі", - зазначив Демченко.

Однак, на його думку, росіяни все ж можуть застосувати ці недостатні сили на Сумському напрямку, щоб "сіяти паніку, розтягувати наші сили й не дозволяти їх перекидати на інші напрямки".

Наступ Росії

Нагадаємо, у травні російські війська розпочали наступальні дії в Харківській області, зокрема в бік Харкова та Вовчанська. Наразі підрозділи окупантів були зупинені, частина з них "зав'язла" у вуличних боях у Вовчанську.

Однак, за словами президента Володимира Зеленського, російська армія збирає ще одне угруповання військ біля кордону. Як зазначив Зеленський, новий російський наступ готується за 90 кілометрів на північний захід від Харкова.

До цього начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявляв, що після наступу в Харківській області росіяни можуть активізуватися і в Сумській. На думку Буданова, росіяни можуть здійснити удар в напрямку Сум.

Більше про те, як можуть розвиватися події на фронті влітку та де чекати на головний удар РФ - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Сумська область ДПСУ
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