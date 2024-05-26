Це абсолютно неприйнятно. В ООН відреагували на удари РФ по Харкову

В Організації Об'єднаних Націй (ООН) рішуче засудили російські удари по Харкову по цивільних об'єктах, завдані 25 травня, і внаслідок яких є жертви та десятки постраждалих серед мирних жителів.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на заяву координатора ООН із гуманітарних питань в Україні Деніз Браун.

В повідомленні, оприлюдненою прес-службою ООН, звучить черговий заклик до РФ припинити завдавати ударів по цивільній інфраструктурі, що є фактично воєнним злочином.

"Я приголомшена і шокована жахливими новинами, які надійшли з Харкова... Вдень, серед білого дня, коли люди - незважаючи на всі жахи, які вони переживають щодня в цьому місті - намагалися продовжити свій день, їхні життя були зруйновані черговою атакою російських Збройних сил", - заявила Браун.

Представниця ООН зазначила, що цей удар стався по людному торговому центру, що "призвело до десятків жертв серед цивільного населення та значної шкоди цивільним об'єктам".

"Це абсолютно неприйнятно. Ці удари Збройних сил Російської Федерації по мирному населенню та цивільній інфраструктурі мають бути припинені. Навмисне спрямування атаки на цивільну інфраструктуру суворо заборонено міжнародним гуманітарним правом", - наголосила координатор із гуманітарних питань в Україні.

Вона додала, що цивільне населення має бути захищене.

Російський обстріл Харкова 25 травня

Раніше повідомлялося, що у суботу, 25 травня, Харків кілька разів зазнав ударів з боку російських війск. Окупанти вночі били по ліцею, а вдень - по гіперпаркету "Епіцентр", у якому на момент атаки перебувало близько 200 людей, потім по центральному парку, по якому ворог вдарив балістикою з С-300, та по інших цивільних об'єктах.

По "Епіцентру", зокрема, був зафіксований приліт двох керованих авіаційних бомб. Станом на зараз відомо, що внаслідок обстрілу загинули 5 осіб, близько 40 людей постраждало. Досі вважаються зниклими безвісти 17 громадян.

Детальніше про російський обстріл "Епіцентру" в Харкові - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Додамо, через ракетний удар по Харкову по цивільній забудові, зокрема по супермаркету, магазину, пошті та житловим будинкам, постраждали вже 20 людей, серед яких також є 14-річний підліток.