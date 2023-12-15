Рішення ЕС щодо вступу України та масовані повітряні атаки: новини за 14 грудня

Війна Росії проти України: останні новини

Єврорада підтримала початок переговорів про вступ з Україною

Європейська рада 14 грудня на саміті у Брюсселі підтримала початок переговорів щодо вступу України та Молдови до ЄС, а також надала Грузії статус кандидата в блок. Також Євросоюз почне переговори з Боснією і Герцеговиною, щойно буде досягнуто необхідного ступеня відповідності критеріям членства.

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що ЄС може почати переговори про вступ України до блоку в березні 2024 року.

На саміті ЄС Орбан залишив залу під час рішення щодо вступу України

Під час ухвалення на саміті рішення щодо переговорів про вступ України в Євросоюз прем'єр Угорщини Віктор Орбан залишив зал на знак своєї незгоди.

Пізніше він опублікував у своєму Facebook заяву, в якій повторив позицію про те, що Україна нібито не готова розпочати переговори щодо приєднання до блоку. Також він заявив, що Угорщина "не хоче брати участь у цьому поганому рішенні".

За даними Politico, Орбану запропонував покинути залу канцлер Німеччини Олаф Шольц в присутності інших лідерів ЄС. Зазначається, що ця пропозиція не стала спонтанно, а була узгоджена під час попередніх обговорень, адже угорський прем'єр затягував прийняття рішення щодо переговорів про членство України в блоці своїм вето.

Мішель висловився про можливий компроміс на саміті ЄС щодо фінансування для України

Президент Європейської ради Шарль Мішель висловився про можливість на саміті у Брюсселі під час схвалення рішення щодо Багаторічної фінансової програми (бюджету) досягти компромісу з питань виділення для України коштів.

Перед цим Європейська Комісія запропонувала виділити для України 50 млрд євро до 2027 року. Між тим Угорщина погрожувала ветувати таку ініціативу.

Атака "Кинджалів". Військові розповіли, скільки ракет РФ випустила по Україні

Протягом дня 14 грудня по всій Україні кілька разів оголошували масштабну тривогу через злети російських літаків МіГ-31К, носіїв аеробалістичних ракет "Кинджал". Окупанти застосували такі ракети для ударів по Україні - під час тривоги вибухи лунали в Київській та Хмельницькій областях.

Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, в Київській області збили ракету "Кинджал", а в Хмельницькій області - були прильоти.

Військові розповіли, що у четвер близько 14:15 зафіксували пуски ворожих ракет, а приліт у район Старокостянтинова був уже о 14:20. Загалом противник застосовував 3 ракети повітряного базування Х-47М2 "Кинжал" з трьох літаків МіГ-31К із повітряного простору Тульської області у напрямку Києва та Старокостянтинова, передали в ПС ЗСУ.

В Румунії розповіли про падіння російського "Шахеда" на території країни

Міноборони Румунії повідомило 14 грудня, що під час нічної повітряної атаки РФ на Україну було зафіксовано порушення повітряного простору країни у районі села Грінду біля кордону. Там виявили кратер глибиною 1,5 метра внаслідок падіння російського "Шахеда".

Також у Румунії підтвердили підняття в повітря винищувача F-17 й літака Eurfighter, який належить Німеччині.

Крім того, через інцидент Румунія викликала голову дипломатичної місії РФ до міністерства закордонних справ.

Зеленський прибув у Німеччину

Український президент Володимир Зеленський 14 грудня прибув з неоголошеним візитом до Німеччини. У ФРН він, зокрема, відвідав командування Сполучених Штатів Америки у Європі, що розташоване у Вісбадені.

Глава держави опублікував фото з командування армії США в Європі у цьому німецькому місті та зазначив, що "вкотре переконався у високому рівні американської матеріально-технічної допомоги Україні".

Кордон України зі Словаччиною частково розблокували

В Державній прикордонній службі України повідомили, що станом на ранок 14 грудня у пункті пропуску "Ужгород" на виїзд з України оформлено 28 вантажних автомобілів. 24 з них уже пройшли всі види контролю на словацькій стороні.

Попередньо повідомлялося, що на в'їзд у Словаччину прийматимуть по 2 автомобілі за годину. Фактично за годину пропускають по 3-4 вантажівки.

ЗРК Patriot і не тільки. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Німецький уряд 14 грудня оновив список озброєння, яке вже передали Україні. Зокрема, туди входить зенітний ракетний комплекс Patriot та ракети до нього. Це вже другий "Петріот" від ФРН, який отримала Україна. Також Німеччина передала:

9 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206;

7 390 боєприпасів до 155-мм артилерії;

3 безпілотні машини для розмінування;

14 систем виявлення дронів;

8 вантажівок Mercedes-Benz Zetros;

4 причепи до тягачів 8x8 HX81;

8 тягачів Zetros;

понад 47 тисяч боєприпасів 40 мм до гранатометів.

Рекордний бюджет Пентагону з коштами для України направили на підпис Байдену

На підпис президенту США Джо Байдену був переданий ухвалений Палатою представників законопроект про щорічні витрати на оборону з рекордною сумою 886 мільярдів доларів для Пентагону.

У документі, зокрема, міститься допомога для України на суму 800 мільйонів доларів.

Путін каже, що на війну проти України до кінця року назбирає півмільйона росіян

Російський диктатор Володимир Путін під час прес-конференції під назвою "Итоги года" заявив, що до кінця цього року у війні проти України залучать півмільйона особового складу армії РФ. При цьому другої хвилі мобілізації у Росії нібито "не планується".

Також він розкрив чисельність угруповання окупаційних військ в Україні. За словами Путіна, мова йде про 617 тисяч осіб, які "перебувають вздовж лінії зіткнення".

У "Київстарі" розповіли про відновлення зв'язку та коли повернуть мобільний інтернет

Президент компанії Олександр Комаров заявив, що оператор майже відновив зв'язок після масштабної хакерської атаки, а остання локація, де відновлюють зв'язок - це правий берег Києва. Він додав, що найближчим часом абонентам почнуть повертати мобільний інтернет.

Україна отримає новий пакет допомоги від Естонії на 80 млн євро

Міноборони Естонії повідомило, що пакет включає протитанкові ракети Javelin, судна та інше вкрай необхідне обладнання. Йдеться про кулемети, боєприпаси до стрілецької зброї, різні транспортні засоби, а також водолазне спорядження.

В оборонному відомстві країни заявили, що протягом наступних чотирьох років Естонія готова виділяти на військову допомогу Україні 0,25% свого ВВП.

Швеція погодила передачу Україні зимового пакета допомоги на 124 млн євро

Швецький уряд 14 грудня затвердив передачу Україні в рамках допомоги зимового пакета на загальну суму 124 мільйони євро, повідомили в представництві Швеції у Європейському союзі. Зазначається, що підтримка направлена на цивільну інфраструктуру.

Болгарія схвалила виділення Україні понад 3 млрд євро допомоги від Єврокомісії

Народні збори Болгарії ратифікували угоду з Європейською комісією про надання Україні мікрофінансової допомоги у розмірі 3,6 млрд євро. Додамо, що угода передбачає надання Болгарією гарантій на суму 16 654 646 євро.

Австралія розширить програму навчання українських військових у 2024 році

В Міністерстві оборони Австралії заявили, що країна розширить свої зобов'язання з навчання новобранців зі складу Збройних сил України в рамках операції "Куду" 2024 року.

Протягом наступних 12 місяців кількість військовослужбовців ADF, що направляються в рамках кожної ротації, збільшиться до 90 осіб.