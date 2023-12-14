ЗСУ відбили понад 50 російських атак в районі Авдіївки: карти боїв ISW

Українські війська продовжують ведення наступальних та оборонних дій. ЗСУ відбили щонайменше 51 російську атаку на Авдіївському напрямку. Також українські сили продовжують утримувати позиції на лівому березі Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Геолокаційні кадри, опубліковані 12 грудня, показують, що російські війська нібито незначно просунулися на південний схід від Спірного (25 км на південь від Кремінної).

У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські сили відбили щонайменше 14 атак РФ на Куп'янському напрямку в районі Синьківки, Іванівки та на схід від Петропавлівки і щонайменше дві російські атаки в напрямку Лимана та лісового масиву Серебрянки.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що українські сили також відбили російські атаки поблизу Піщаного, Степової Новоселівки та Першотравневого.

Голова Харківської ОВА Олег Синегубов заявив, що російські війська вже кілька місяців не досягають успіху на Куп'янському напрямку.

Міноборони Росії стверджує, що російські війська нібито відбили 8 українських атак біля Синьківки, Іванівки, озера Лиман і Ягідного, а також кілька поблизу Зарічного і Діброви.

Бої у Донецькій області

Геолокаційні кадри, опубліковані 12 грудня, показують, що російські війська нібито просунулися на північ від Сакко і Ванцетті (15 км на північ від Бахмута) і на північ від Кліщіївки. Російський "воєнкор" повідомив, що тривають бої біля Хромового.

Генштаб ЗСУ заявив , що українські сили відбили щонайменше 5 атак росіян біля Богданівки, Іванівського, Кліщівки та Андріївки.

Офіцер української бригади, яка діяла під Бахмутом, Олексій Тарасенко заявив, що російські війська певним чином просуваються в напрямках Іванівське, Кліщіївка та Андріївка, але що нещодавно окупанти почали розгортати погано оснащений мобілізований персонал у цих районах, що сповільнило їхнє просування.

Російське МО стверджувало, українські сили здійснили наземні атаки поблизу Кліщіївки та Шумів. Російський блогер повідомив, що українські сили також атакували поблизу породного відвалу на півночі від Горлівки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 13 грудня, показують, що російські війська незначно просунулися на південний схід від Степового (3 км на північний захід від Авдіївки).

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили щонайменше 51 російську атаку на схід від Новокалинового та Новобахмутівки; біля Степового, Авдіївки, Первомайського та Невельського; на південь від Тоненького та Сіверного.

Російський "воєнкор" стверджував, що сили РФ продовжували атакувати біля Степового та на півночі від Водяного.

Генштаб ЗСУ заявив, що українські сили відбили щонайменше 13 атак Росії біля Мар'їнки, Новомихайлівки та Красногорівки.

Кілька російських блогерів заявили 12 і 13 грудня, що війська РФ нібито повністю захопили Мар'їнку.

Командувач українського Таврійського угруповання військ, бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив, що українські війська продовжують обороняти Мар'їнку.

"Південна вісь"

Російські та українські джерела стверджували, що 13 грудня на кордоні Донецько-Запорізької областей тривали позиційні бойові дії.

Генштаб ЗСУ повідомив , що українські сили відбили російські атаки на північ від Приютного (16 км на південний захід від Великої Новосілки).

13 грудня українські війська продовжували наступ в районі Роботиного на заході Запорізької області. Російські блогери стверджували, що українські сили продовжували атакувати на півночі від Вербового, але зазначили, що інтенсивність бойових дій нібито зменшилася через бруд, лід і сніг у цьому районі.

Костянтин Машовець повідомив, що підрозділи російського 71-го гвардійського мотострілецького полку за підтримки 76-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії та 136-ї гвардійської мотострілецької бригади за останні дні кілька разів намагалися проникнути в Роботине.

Він додав, що це угруповання російських військ просунулося лише на 800 метрів і були далекі від захоплення населеного пункту.

Генштаб ЗСУ стверджував, що українські сили відбили російські атаки на південь від Роботиного та на захід від Вербового.

Українські війська продовжували утримувати позиції в окупованій Херсонській області на східному (лівому) березі Дніпра станом на 13 грудня, незважаючи на погані погодні умови.