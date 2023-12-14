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Болгарія схвалила виділення Україні понад 3 млрд євро допомоги від Єврокомісії

Болгарія, Четвер 14 грудня 2023 18:27
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Болгарія схвалила виділення Україні понад 3 млрд євро допомоги від Єврокомісії Фото: Парламент Болгарії схвалив виділення Україні допомоги (flickr.com)
Автор: Каріна Левицька

Народні збори Болгарії ратифікували угоду з Європейською комісією про надання Україні мікрофінансової допомоги у розмірі 3,6 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novinite.

За ратифікацію угоди, щодо допомоги Україні, проголосували 116 депутатів, 48 - проти, ще 6 - утрималися.

Угода передбачає надання Болгарією гарантій на суму 16 654 646 євро.

Під час сесії лунали протилежні думки, зокрема, заява лідера партії "Вазраждане" Костадіна Костадінова, який розкритикував виділення коштів Україні, висловивши занепокоєння щодо внутрішніх пріоритетів.

Допомога має на меті посилити підтримку України на тлі поточних викликів, що викликають дебати на політичній арені Болгарії.

Допомога Болгарії

Нагадаємо, раніше парламент Болгарії ратифікував угоду про постачання Україні бронетранспортерів.

Ми також писали, що 7 грудня Комітет оборони парламенту Болгарії схвалив надання Україні несправних зенітних ракет, а також допомогу в підготовці пілотів на F-16.

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Болгария Війна Росії проти України
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