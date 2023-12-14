ua en ru
Пт, 15 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Шольц запропонував Орбану покинути залу під час ухвалення рішення щодо України, - Politico

Четвер 14 грудня 2023 22:53
UA EN RU
Шольц запропонував Орбану покинути залу під час ухвалення рішення щодо України, - Politico Архівне фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Канцлер Німеччини Олаф Шольц запропонував прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану покинути зал під час ухвалення рішення щодо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"Через кілька годин важких дискусій про відкриття переговорів про вступ до ЄС з Україною та Молдовою, які прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан затягував своїм вето, саме канцлер Німеччини Олаф Шольц запропонував рішення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Шольц сказав Орбану в присутності інших лідерів, що якщо він справді не хоче погоджуватися, то він може залишити залу, щоб лідери ЄС могли ухвалити одностайне рішення про розширення за його відсутності.

Politico пише, що ця пропозиція не стала спонтанно, а була узгоджена під час попередніх обговорень. Джерело видання повідомило, що Орбан "тимчасово був відсутній у залі в заздалегідь обумовленій і конструктивній манері".

Рішення Євроради щодо України

Нагадаємо, сьогодні, 14 грудня, лідери країн Європейського союзу під час саміту схвалили відкриття переговорів щодо вступу України до блоку.

Це сталося на тлі побоювань, що Угорщина заблокує рішення, наклавши на нього вето. Але на момент голосування прем'єр Угорщини Віктор Орбан вийшов із зали.

Більш детально про те, що далі чекає на Україну, - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Угорщина Евросоюз Виктор Орбан Олаф Шольц
NEWS
"Ворог влаштував полювання, авіабаза у пріоритеті". Чому РФ часто б'є по Старокостянтинову
"Ворог влаштував полювання, авіабаза у пріоритеті". Чому РФ часто б'є по Старокостянтинову
DAILY
Шантаж та торги. Чи дасть Брюссель Україні 50 млрд євро та коли почнуться переговори про вступ до ЄС
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Шантаж та торги. Чи дасть Брюссель Україні 50 млрд євро та коли почнуться переговори про вступ до ЄС