Шольц запропонував Орбану покинути залу під час ухвалення рішення щодо України, - Politico

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

"Через кілька годин важких дискусій про відкриття переговорів про вступ до ЄС з Україною та Молдовою, які прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан затягував своїм вето, саме канцлер Німеччини Олаф Шольц запропонував рішення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Шольц сказав Орбану в присутності інших лідерів, що якщо він справді не хоче погоджуватися, то він може залишити залу, щоб лідери ЄС могли ухвалити одностайне рішення про розширення за його відсутності.

Politico пише, що ця пропозиція не стала спонтанно, а була узгоджена під час попередніх обговорень. Джерело видання повідомило, що Орбан "тимчасово був відсутній у залі в заздалегідь обумовленій і конструктивній манері".

Рішення Євроради щодо України

Нагадаємо, сьогодні, 14 грудня, лідери країн Європейського союзу під час саміту схвалили відкриття переговорів щодо вступу України до блоку.

Це сталося на тлі побоювань, що Угорщина заблокує рішення, наклавши на нього вето. Але на момент голосування прем'єр Угорщини Віктор Орбан вийшов із зали.

Більш детально про те, що далі чекає на Україну, - у матеріалі РБК-Україна.