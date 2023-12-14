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Румунія викликала російського посла через падіння "Шахеда"

Четвер 14 грудня 2023 16:48
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Румунія викликала російського посла через падіння "Шахеда" Фото: Румунія викликала російського посла через падіння "Шахеда" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Румунія викликала посла Росії через падіння безпілотника "Шахед" на території країни під час нічної атаки терористів на Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт посла Румунії в НАТО Дена Некуалеско.

"Румунія викликала російського посла на знак протесту проти цих дій, які грубо суперечать міжнародному праву і є безвідповідальною ескалацією", - написав посол.

Міністерство закордонних справ Румунії висловило протест у зв'язку з падінням "Шахеда" країни-терориста та закликало припинити постійні напади на українське населення та цивільну інфраструктуру, а також безвідповідальну ескалацію безпекової ситуації.

Падіння "Шахеда" в Румунії

Міністерство оборони Румунії офіційно підтвердило падіння "Шахеда" в безлюдній місцевості приблизно за 4 км вище за течією від Грінду. На місці було виявлено кратер глибиною 1,5 метра.

Зокрема під час атаки Росії на Україну у повітря були підняті винищувач F-17 й літак Eurfighter, який належить Німеччині.

Нічна атака на Україну, 14 грудня

У ніч на 14 грудня, російські терористи вкотре масовано атакували територію України. Ворог застосував:

  • ударні БпЛА;
  • зенітні керовані ракети С-300.

Шість ракет було випущено у напрямку Миколаївської та Херсонської областей. Після 19:00 13 грудня ворог застосував безпілотники з трьох напрямків:

  • Балаклава;
  • Чауда - Крим;
  • Приморсько-Ахтарськ - Росія.

Загалом росіяни використали 42 БпЛА. Основним напрямком удару була Одеська область. Внаслідок падіння уламків БпЛА в регіоні було пошкоджено гуртожиток. 11 людей отримали поранення.

Згідно з повідомленням Повітряних сил, наші воїни знищили 41 безпілотник.

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