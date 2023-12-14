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У "Київстарі" заявили, що майже відновили зв'язок: коли повернуть мобільний інтернет

Київ, Четвер 14 грудня 2023 13:25
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У "Київстарі" заявили, що майже відновили зв'язок: коли повернуть мобільний інтернет Фото: у "Київстарі" заявили, що майже відновили зв'язок (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

"Київстар" майже відновив зв'язок після масштабної хакерської атаки. Найближчим часом абонентам почнуть повертати мобільний інтернет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента компанії Олександра Комарова в ефірі телемарафону.

"Повністю відновлені послуги фіксованого інтернету для дому. Це приблизно 1 млн домогосподарств по всій Україні. Також майже на 99% відновлені послуги голосового зв'язку. Ми прямо зараз закінчуємо останню географію - це правий берег Дніпра у Києві", - заявив Комаров.

Він підтвердив, що компанії не вдалося за заявленим планом відновити мобільний інтернет. Очікувалося, що відновлювати послугу почнуть вночі 14 грудня.

"На жаль, ми поки не відновлюємося. Але сподіваємося, що сьогодні у другій половині дня ми почнемо відновлення з західної України, регіон за регіоном обережно почнемо відновлювати послуги мобільного інтернету", - пояснив директор компанії.

Хакерська атака на "Київстар"

Нагадаємо, що 12 грудня стався масштабний збій у роботі телекомунікаційної компанії "Київстар". Офіційно відомо, що мережу атакували хакерами. Відкрито справу за вісьмома статтями.

Через збій у роботі оператора по всій країні зафіксували відсутність мобільного зв'язку та інтернету, не працював сайт оператора, мобільний застосунок "Київстар".

СБУ заявляє, що за атакою могли стояти російські хакери з групи "Солнцепек".

У "Київстарі" повідомили, що хакерам вдалося зламати захист завдяки обліковому запису одного зі співробітників компанії.

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