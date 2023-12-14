Швеція погодила передачу Україні зимового пакета допомоги на 124 млн євро

Уряд Швеції сьогодні, 14 грудня, затвердив передачу Україні в рамках допомоги зимового пакета на загальну суму 124 мільйони євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) представництва Швеції у Європейському союзі.

У заяві зазначається, що Україна бореться із російськими окупантами не лише за своє виживання, а також "за безпеку та свободу Європи".

"Це вирішальний час для підтримки України. Сьогодні уряд Швеції схвалив для України зимовий пакет у розмірі 124 млн євро на цивільну інфраструктуру", - йдеться в публікації.

Стокгольм також зауважує, що постійна фінансова підтримка з боку Євросоюзу "має ключове значення".

"Майбутнє України - в ЄС", - наголосили у представництві Швеції.

Допомога Швеції для України

Нагадаємо, 11 грудня уряд Швеції оголосив про виділення Україні нового пакету допомоги у розмірі 1,4 мільярда крон (133,5 млн доларів). Ці кошти підуть на підтримку українців узимку.

Раніше повідомлялося, що 26 листопада прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що країна виділить Україні фінансову допомогу. Гроші підуть на ініціативу Grain From Ukraine (Зерно з України).

Додамо, перед цим Україна та Швеція обговорили спільну роботу у сфері інновацій та досвіду, здобутого під час бойових дій, а також питання військової допомоги та оборонні теми загалом.

Також нагадаємо, що наприкінці травня шведський уряд дозволив українським пілотам пройти тренування на винищувачі JAS 39 Gripen.