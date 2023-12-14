Зеленський у Німеччині відвідав командування армії США у Європі

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Німеччини відвідав командування Сполучених Штатів Америки у Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Twitter .

"Відвідав командування армії США в Європі у Вісбадені. Вкотре переконався у високому рівні американської матеріально-технічної допомоги Україні. Вона дуже потрібна нам для перемоги", - наголосив президент.

Фото: візит Зеленського до Вісбадену (twitter.com/ZelenskyyUa)

За його словами, Україна очікує, що Конгрес США найближчим часом ухвалить важливе рішення щодо продовження допомоги для нашої країни.

Варто зауважити, що про неанонсований візит президента України Володимира Зеленського до Німеччини сьогодні, 14 грудня, повідомила німецька поліція. Він прилетів до Франкфурта.

Нове фінансування допомоги Україні від США

Нагадаємо, на початку жовтня президент США Джо Байден запросив у Конгресу виділити понад 100 млрд доларів на потреби національної безпеки. Ці кошти передбачають понад 60 млрд доларів на фінансування допомоги Україні.

Конгрес поки не підтримав такої ініціативи, оскільки проти виступили республіканці. Вони вимагають, щоб у пакет внесли пропозиції щодо посилення безпеки кордонів.

Рішення, ймовірно, розглянуть вже після зимових канікул, оскільки речник Палати представників США Майк Джонсон відмовився продовжувати роботу Конгресу ще на тиждень для розгляду запиту Байдена.

Більш детально про те, чому у Конгресі поки що не схвалили нову допомогу Україні, - у матеріалі РБК-Україна.