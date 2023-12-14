Мішель висловився про можливий компроміс на саміті ЄС щодо фінансування для України

На саміті у Брюсселі 15 грудня лідери Європейського союзу під час схвалення рішення щодо Багаторічної фінансової програми (бюджету) можуть досягти сьогодні компромісу з питань виділення для України коштів.

Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель, передає РБК-Україна з посиланням на Euronews .

За словами голови Євроради, він розраховує на ухвалення рішення на зустрічі найближчим часом.

Мішель зазначив, що може йтися про компроміс щодо виділення фінансування для України "у невеликих обсягах".

50 млрд євро для України

Нагадаємо, раніше Європейська Комісія запропонувала виділити для України 50 млрд євро до 2027 року. Щоб таке рішення було ухвалено, його мають схвалити усі лідери країн ЄС. Питання розглянуть на саміті, що відбудеться 14-15 грудня.

Раніше Угорщина погрожувала ветувати таку ініціативу, а також висувала свої умови. Так, напередодні саміту в Брюсселі політичний директор прем'єр-міністра Угорщини Балаж Орбан заявляв, що його країна схвалить перегляд бюджету ЄС лише у випадку, якщо блок розморозить 30 млрд євро, призначені для Будапешта.

До речі, вчора, 13 грудня, Єврокомісія офіційно розблокувала понад 10 мільярдів євро для Угорщини.

Перед самітом єврокомісар з питань бюджету Йоханнес Хан висловив думку, що лідери країн ЄС, ймовірно, схвалять перегляд бюджету до 2027 року, який передбачає 50 мільярдів євро для України.

Додамо, що раніше сьогодні ЗМІ повідомляли, що лідери ЄС на зустрічі досягли згоди щодо Багаторічної фінансової програми.