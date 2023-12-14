ЗРК Patriot і не тільки. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшов зенітно-ракетний комплекс Patriot.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Німеччини.
Зазначається, що крім самого зенітно-ракетного комплексу Україна отримала до нього ракети. Це вже другий ЗРК Patriot, який Німеччина передала Україні.
Також Німеччина передала:
- дев'ять гусеничних всюдиходів Bandvagn 206;
- 7 390 боєприпасів до 155-мм артилерії;
- три безпілотні машини для розмінування;
- 14 систем виявлення дронів;
- вісім вантажівок Mercedes-Benz Zetros;
- чотири причепи до тягачів 8x8 HX81;
- вісім тягачів Zetros;
- понад 47 тисяч боєприпасів 40 мм до гранатометів.
Patriot для України
Нагадаємо, що перший комплекс Patriot Україна отримала від Німеччини у квітні 2023 року. Передача ЗРК відбулася після навчання українських операторів, які стартували на початку лютого.
У листопаді стало відомо, що Україні скоро отримає ще один зенітно-рекетний комплекс Patriot від Німеччини. Наразі на бойовому чергуванні є два дивізіони цієї системи ППО.
Окрім того, 2 грудня стало відомо, що друга група українських військових вже пройшла навчання у Німеччині для роботи із зенітно-ракетним комплексом Patriot.
Вчора канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що передана Україні друга система ППО Patriot буде розгорнута та введена в експлуатацію до кінця поточного року.
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