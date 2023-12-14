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В Одесі уламки "Шахедів" пошкодили гуртожиток: постраждали 11 людей, серед них діти

Одеса, Четвер 14 грудня 2023 08:26
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В Одесі уламки "Шахедів" пошкодили гуртожиток: постраждали 11 людей, серед них діти Фото: в Одесі уламки "Шахедів" пошкодили гуртожиток (t.me/SJTF_Odes)
Автор: Тетяна Степанова

Російські терористи вночі 14 грудня вкотре атакували Одесу дронами-камікадзе. Уламки збитих "Шахедів" пошкодили гуртожиток, внаслідок чого постраждали 11 людей, серед них діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Російські окупанти другий вечір поспіль почали з атаки Одеси. Сили протиповітряної оборони влучно відпрацьовували кожну ворожу ціль. Внаслідок падіння уламків збитих дронів-камікадзе пошкоджено гуртожиток".- повідомив Кіпер.

Внаслідок падіння уламків постраждало 11 осіб, з них три дитини. Їх та ще двох дорослих госпіталізували.

У двох 8-річних хлопчиків та 12-річна дівчинки контузії та закриті черепно-мозкові травми, в дорослих струси мозку та поранення.

Крім того, внаслідок атаки пошкоджень зазнали 11 будівель та вигоріло вщент дві автівки. Пожежу вже ліквідували.

Після обстрілу Одеси росіяни взялися атакувати Ізмаїльський район. Туди терористи спрямували понад 20 ударних дронів. Там їх ціллю була припортова інфраструктура. Руйнувань зазнали складські приміщення. Постраждалих немає.

Фото: наслідки обстрілу гуртожитку в Одесі (t.me/SJTF_Odes та t.me/odesacityofficial)

Нічна атака РФ по Україні 14 грудня

Російські терористи атакували Україну безпілотниками "Шахед" і ракетами С-300 сьогодні вночі, 14 грудня. Сили ППО знищили понад 40 ворожих дронів.

Російські окупаційні війська близько опівночі випустили 6 зенітно-керованих ракет С-300 в напрямку Миколаївської та Херсонської областей.

Також росіяни атакували України ударними БпЛА Shahed-136/131. Пуски здійснювались хвилями з трьох напрямків: Балаклава, Чауда - Крим та Приморсько-Ахтарськ - РФ. Загалом зафіксовано пуски 42 ворожих дронів.

Основним напрямком удару стала Одеська область. Внаслідок обстрілу загорівся легковий автомобіль та господарча споруда. Пошкоджень зазнали 11 поруч будівель, що розташовані поряд. Також постраждали 11 осіб, з них 3 дитини.

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Одеса атака дронів Війна Росії проти України
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