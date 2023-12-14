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Атака "Кинджалів". Військові розповіли, скільки ракет РФ випустила по Україні

Четвер 14 грудня 2023 20:55
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Атака "Кинджалів". Військові розповіли, скільки ракет РФ випустила по Україні Ілюстративне фото: військові розповіли, скільки "Кинджалів" РФ випустила по Україні (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 14 грудня, намагалися атакувати Україну трьома гіперзвуковими ракетами "Кинжал". Одна з них була знищена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

У Повітряних силах нагадують, що по всій Україні о 14:09 оголосили повітряну тривогу через зліт МіГ-31К росіян з аеродрому "Саваслейка". Близько 14:15 зафіксували пуски ракет, а приліт у район Старокостянтинова був уже о 14:20.

Військові наголошують, що від оголошення повітряної тривоги до прильотів у центральній Україні минуло лише 10 хвилин.

"Загалом противник застосовував три аеробалістичні ракети повітряного базування Х-47М2 "Кинжал" з трьох літаків МіГ-31К із повітряного простору Тульської області у напрямку Києва та Старокостянтинова", - сказано у повідомленні військових.

Вони нагадують, що одну ракету вдалося знищити зенітному підрозділу в Київській області.

Про наслідки влучань ворожих ракет в Хмельницькій області деталі не розкриватимуть.

Декілька цілей були імітовані ворожим РЕБ, уточнюють у Повітряних силах.

Ракетна атака росіян

Нагадаємо, сьогодні, 14 грудня, по всій Україні кілька разів оголошували масштабну тривогу через злети літаків МіГ-31К, які можуть нести ракети "Кинджал".

Окупанти застосували такі ракети для ударів по Україні - під час тривоги вибухи лунали в Київській та Хмельницькій областях.

Пізніше стало відомо, що в Київській області збили повітряну ціль, а на в Хмельницькій області - були прильоти.

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