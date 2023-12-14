В Румунії підтвердили падіння російського "Шахеда" на території країни

В Румунії офіційно підтвердили падіння російського "Шахеда" на території країни під час нічної атаки Росії на Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Румунії.

Що сталось

Під час атаки Росії на Україну, система радіолокаційного спостереження румунської армії зафіксувала можливе порушення повітряного простору. Сигнал було виявлено на малій висоті на маршруті в напрямку району села Грінду Тульчинського повіту.

Також підтверджується підняття в повітря винищувача F-17 й літака Eurfighter, який належить Німеччині.

Зранку, в безлюдній місцевості приблизно за 4 км вище за течією від Грінду, було виявлено кратер глибиною 1,5 метра, внаслідок падіння російського "Шахеда".

Фото: село Грінду, Румунія (google maps)

"Вжито заходів для забезпечення безпеки району та повідомлено відповідні структури для збору доказів та проведення розслідувань відповідно до встановлених процедур", - додає пресслужба.

Зокрема Міністерство оборони Румунії засудило Росію за її атаки на об'єкти та елементи цивільної інфраструктури в українських дунайських портах, які суперечать нормам міжнародного гуманітарного права.

Нічна атака на Україну, 14 грудня

У ніч на 14 грудня, російські терористи застосували проти України

ударні БпЛА;

зенітні керовані ракети С-300.

Шість ракет було випущено у напрямку Миколаївської та Херсонської областей. Також ворог застосував безпілотники з трьох напрямків. Загалом було запущено 42 БпЛА, 41 з яких знищили наші воїни.

Основним напрямком удару була Одеська область. Внаслідок падіння уламків БпЛА в регіоні було пошкоджено гуртожиток. 11 людей отримали поранення.