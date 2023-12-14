Австралія розширить програму навчання українських військових у 2024 році

Австралія розширить свої зобов'язання з навчання новобранців зі Збройних сил України в рамках операції "Куду" 2024 року.

З січня цього року австралійські солдати допомогли навчити понад 1200 новобранців у рамках багатонаціональної навчальної місії, що проводиться під керівництвом Великої Британії та на її базі, щоб підтримати національну оборону України після вторгнення Росії.

Остання ротація з 70 інструкторів Австралійських сил оборони (ADF) повернулася до Дарвіна цього тижня. Протягом наступних 12 місяців кількість військовослужбовців ADF, що направляються в рамках кожної ротації, збільшиться до 90 осіб.

Роль Австралії буде розширена і включатиме в себе програму підготовки молодших командирів з упором на такі галузі, як основи бойових навичок, включно з міською та окопною війною, наданням першої допомоги в бою, інформуванням про вибухонебезпечні предмети і влучною стрільбою.

З червня 2022 року понад 30 тисяч українських військових пройшли підготовку, за підтримки персоналу з Австралії, Канади, Нової Зеландії, Норвегії, Данії, Фінляндії, Швеції, Литви, Нідерландів і, зовсім недавно, Румунії.

Допомога Україні від Австралії

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Австралія надала Україні 20 тисяч боєприпасів, 70 бронетранспортерів M113AS4, 20 легких броньованих машин Bushmaster, 14 ударних безпілотників Switchblade, 30 000 протитанкових ракет Javelin.

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