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ППО Києва збила "Кинджал" росіян, - Ігнат

Четвер 14 грудня 2023 19:39
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ППО Києва збила "Кинджал" росіян, - Ігнат Фото: спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform.com.ua)
Автор: Володимир Костирін

Сьогоднішні вибухи в Києві, які пролунали вдень 14 грудня, пов'язані з роботою протиповітряної оборони ЗСУ щодо відбиття ракетної атаки російських окупантів. Захисники знищили ворожий "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната в ефірі каналу "Київ24" і командувача Повітряних сил України Миколи Олещука.

Полковник зазначив, що цього четверга противник застосовував під час повітряних ударів по Україні і хибні цілі, які називаються "фальшами", і реальні аеробалістичні ракети Ха-4702 "Кинджал" літаками МіГ-31К.

"Їх було шість (літаків МіГ-31К) спочатку у першій хвилі, у другій 3", - сказав він.

Відповідаючи на запитання ведучої про причини вибухів, які було чути у столиці, Ігнат пояснив, що це пов'язано з роботою ППО

"І було збито одну з них (ракет)", - додав представник ПС.

Оновлена інформація

Микола Олещук підтвердив знищення російського "Кинджала" в Київській області.

Вибухи у Києві та повітряна атака РФ по Україні 14 грудня

Сьогодні протягом дня в Україні кілька разів оголошували масштабну повітряну тривогу. Вона пов'язана, зокрема, зі злетом МіГ-31К російських окупантів, який є носієм ракет "Кинджал".

Повітряні сили ЗСУ попереджали про ризик запуску ракет із району Липецької області РФ. Також ракети противника було зафіксовано у напрямку району Старокостянтинова Хмельницької області. Пізніше в регіоні пролунали вибухи.

Чергову тривогу було оголошено близько 15:35. Інтервенти запустили ракети, внаслідок чого вибухи пролунали у Києві та Хмельницькій області. Як зазначили у командуванні ЗС, росіяни 14 грудня атакувала Хмельницьку область із застосуванням аеробалістичних ракет "Кинджал".

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