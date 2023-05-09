РФ обстріляла Одеську область та в Україні планують скасувати карантин: новини за 8 травня

Війна Росії проти України: останні новини

Ракетний обстріл Одеської області: з-під завалів вилучили тіло охоронця

У понеділок, 8 травня, з-під завалів продовольчого підприємства в Одеській області після ракетного удару дістали тіло загиблого.

Як повідомлялось, одеські рятувальники вже ліквідували пожежу, яка спалахнула після влучання ракети типу Х-22 по одному зі складів логістичної інфраструктури, що розташований на території Одеського району.

Через обстріли окупантів в Одесі згоріли склади із гуманітарною допомогою Червоного Хреста, а в Миколаєві було пошкоджено мобільний госпіталь.

Ляшко анонсував скасування карантину в Україні. МОЗ проводить аудит

Міністерство охорони здоров'я України розглядає можливість скасування карантинних обмежень, які запроваджували через пандемію COVID-19.

За словами голови МОЗ Віктора Ляшка, влада вже почала переглядати постанову Кабміну, згідно з якою в Україні діє карантин. І незабаром розпочнеться підготовка до скасування цієї постанови, оскільки вона тягне за собою як протиепідемічні обмеження, так і інші дії, пов'язані з суб'єктами господарювання під час карантину. Але миттєво скасувати її не можна через економічні чинники.

Відновлення історичної правди. Зеленський пропонує визначитись з датою Дня перемоги і це не 9 травня

Президент України Володимир Зеленський пропонує встановлення 8 травня Днем памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Законопроєкт він вніс до Ради, його розглянуть парламентарі найближчим часом.

"Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної ради України як невідкладний проект ЗУ "Про День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років". Документ передбачає зміни до існуючого законодавства", - написав голова ВРУ Руслан Стефанчук.

Таким чином, замість Дня пам’яті та примирення пропонується встановлення в Україні Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років щорічно 8-го травня.

За словами голови ВРУ, внесений президентом України законопроект буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні.

Президент Європейської комісії приїде в Київ 9 травня

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн приїде з візитом до Києва завтра, 9 травня. Вона зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

"У День Європи, 9 травня, президент фон дер Ляєн відвідає Київ, де зустрінеться з президентом Зеленським, щоб підтвердити непохитну підтримку України з боку ЄС", - йдеться в повідомленні.

Країнам ЄС направили пропозиції щодо 11-го пакету санкцій проти Росії: що до нього увійде

Пропозиція глави Єврокомісії Урсули фонд дер Ляєн щодо 11-го пакету санкцій проти Росії була розіслана державам-членам і спрямована на закриття лазівок у торговельних обмеженнях Росії.

За даними джерел агентства, Єврокомісія запропонувала внести до чорного списку кілька китайських компаній та обмежити експорт до країн, які, як вважається, причетні до обходу торгових обмежень Росії.

Декілька дипломатичних джерел повідомили у понеділок, що 27 країн-членів ЄС, які мають погодитися на введення нових санкцій, проведуть у середу перше обговорення пропозиції.

За словами джерел, пропозиція спрямована на боротьбу з обходом існуючих торгових обмежень через треті країни після того, як ЄС назвав Китай, Туреччину, ОАЕ, країни Центральної Азії та Кавказу потенційними винуватцями.

Боррель поговорив з головою МЗС Ірану: закликав припинити підтримку РФ у війні

Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп провів переговори з міністром закордонних справ Ірану Хосейном Аміром Абдоллахіаном. Зокрема, чиновник ЄС закликав припинити підтримку Росії у війні проти України.

Глава дипломатії ЄС розповів, що засудив страту шведсько-іранського дисидента Хабіба Чааба і попросив не стратити громадянина Німеччини та Ірану Джамшида Шармахда.

При цьому Боррель у розмові підтримав співпрацю Ірану з Міжнародним агентством з атомної енергії.

"Я наголосив, що Іран повинен продовжувати цю співпрацю, припинити підтримку війни Росії проти України та припинити використовувати громадян ЄС у своїх політичних інтересах", - зазначив Боррель.

У Раді обговорюють "стимуляційний пакет" щодо виплат військовим

У Верховній раді обговорили врегулювання виплат військовим. Результатом обговорень має стати "стимуляційний пакет" законодавчих змін.

Повідомляється, що 5 травня пройшло засідання робочої групи у складі першого заступника голови ВР Олександра Корнієнка, керівників та представників депутатських фракцій у Раді, голів комітетів з питань нацбезпеки, з питань бюджету, з питань фінансів, а також представників Міноборони, Генштабу, Мінфіну, Служби зовнішньої розвідки, СБУ, ГУР, адміністрації ДПСУ, УДО, МВС, Нацгвардії, Держспецзв'язку.

Зазначено, що метою засідання була розробка змін до законодавства для врегулювання питань, пов’язаних із грошовим забезпеченням військових та виплатою додаткової винагороди.

Польща передала Україні 10 винищувачів МіГ-29, - голова Міноборони

Польща доставила в Україну 10 винищувачів МіГ-29, які обіцяли передати в рамках військової допомоги.

"Польща надала Україні 10 винищувачів МіГ-29", - навів журналіст слова польського чиновника.

При цьому Блащак не розкрив детальніші подробиці доставки літаків в Україну.

Зеленський анонсував певні кроки після доповіді Буданова на Ставці

Сьогодні, 8 травня, на засіданні Ставки верховного головнокомандувача доповідали начальники розвідок. На підставі цієї інформації Україна робитиме певні кроки.

Глава держави зазначив, що під час сьогоднішнього засідання Ставки він вислухав інформацію від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командувачів оперативних напрямків.

Прогноз погоди на сьогодні

Так, 9 і 10 травня у південній частині, східних і Дніпропетровській областях, а вдень 11 травня місцями на Лівобережжі очікуються короткочасні дощі. На решті території без істотних опадів.

Температура повітря вночі становитиме +1 +8 градусів. Водночас в Україні, крім Закарпаття, півдня та сходу, на поверхні ґрунту прогнозуються заморозки 0 -5 градусів.