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Росіяни вдарили з артилерії по Бериславському району: є постраждалий

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Херсонська область, Понеділок 08 травня 2023 18:34
Росіяни вдарили з артилерії по Бериславському району: є постраждалий Ілюстративне фото: росіяни вдарили з артилерії по Бериславському району (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові обстріляли з артилерії населені пункти у Бериславському району. Внаслідок атаки є постраждалий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Бериславської РДА Володимира Літвінова.

Загарбники зі ствольної артилерії здійснили обстріл села Золота Балка Новоолександрівської територіальної громади. Через атаку було пошкоджено адміністративну будівлю та сільську амбулаторію. Обійшлось без постраждалих.

Окрім того, внаслідок артилерійського удару одна людина дістала поранення у селі Качкарівка Милівської територіальної громади.

Нагадаємо, сьогодні росіяни обстріляли Станіслав та скинули авіабомби на Кізомис Херсонської області. Через атаку постраждали 10 людей.

Окрім того, окупанти обстріляли село Антонівка в Херсонській області, є постраждалі.

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