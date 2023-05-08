ua ru
Пн, 08 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни знову обстріляли прикордоння Чернігівської області: били з мінометів та артилерії

Новость на русском →
Чернігівська область, Понеділок 08 травня 2023 15:35
Росіяни знову обстріляли прикордоння Чернігівської області: били з мінометів та артилерії Фото: росіяни знову обстріляли прикордоння Чернігівської області з мінометів та артилерії (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У понеділок, 8 травня, російські війська вчергове атакували прикордоння Чернігівської області за допомогою мінометів, САУ та ствольної артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ".

"Станом на 15:00 8 травня російські війська ще три рази обстріляли прикордоння Чернігівської області", - йдеться в повідомленні.

  • З 08:02 до 09:19 зафіксовано 6 "приходів", ймовірно міномет 120 мм, в районі населеного пункту Леонівка.
  • З 10:25 до 11:00 зафіксовано 12 "приходів", ймовірно зі ствольної артилерії, в районі населеного пункту Мощенка.
  • З 11:15 до 11:55 зафіксовано 16 "приходів", ймовірно з САУ, в районі населеного пункту Буда-Воробʼївська.
  • З 12:04 до 12:15 зафіксовано 4 "приходи", ймовірно зі ствольної артилерії, в районі населеного пункту Олександрівка.
  • З 12:20 до 13:55 зафіксовано 21 "приход", ймовірно зі ствольної артилерії, в районі населеного пункту Мощенка.

При цьому інформації про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходило.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у неділю, 7 травня, російські окупаційні війська завдали ударів по Чернігівській і Сумській областях. Загалом зафіксовано понад 100 "прильотів".

Також раніше ми писали, що 6 травня окупанти вкотре обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей. Зафіксовано понад 30 "прильотів".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черниговская область Війна Росії проти України
NEWS
Хто може стояти за атакою дронів на Кремль: відповідь ГУР
Хто може стояти за атакою дронів на Кремль: відповідь ГУР
DAILY
Андрій Юсов: Частина російської еліти планує життя після Путіна і поразки у війні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Андрій Юсов: Частина російської еліти планує життя після Путіна і поразки у війні