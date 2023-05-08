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Сім танків, 540 окупантів та 42 БПЛА. Генштаб оновив втрати РФ за добу

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Україна, Понеділок 08 травня 2023 08:23
Сім танків, 540 окупантів та 42 БПЛА. Генштаб оновив втрати РФ за добу Фото: Генштаб поновив втрати Росії в Україні на 8 травня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на ранок понеділка, 8 травня, українські військові ліквідували за добу 540 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 194 970 військових. Крім того, ЗСУ знищили сім танків та 42 БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 194970 (+540) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3730 (+7) од,
  • бойових броньованих машин - 7253 (+5) од,
  • артилерійських систем - 3018 (+8) од,
  • РСЗВ - 554 (+0) од,
  • засоби ППО - 306 (+0) од,
  • літаків - 308 (+0) од,
  • гелікоптерів - 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2614 (+42),
  • крилаті ракети - 947 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5958 (+6) од,
  • спеціальна техніка - 384 (+4)

Як повідомлялось, ЗСУ відбили 55 атак росіян на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Тривають важкі бої за міста Бахмут та Мар’їнку.

Також відомо, що росіяни посилили артилерійський вогонь по Бахмуту, але ЗСУ продовжують утримувати позиції в місті.

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