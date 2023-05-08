Сім танків, 540 окупантів та 42 БПЛА. Генштаб оновив втрати РФ за добу

За даними на ранок понеділка, 8 травня, українські військові ліквідували за добу 540 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 194 970 військових. Крім того, ЗСУ знищили сім танків та 42 БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.05.23 орієнтовно склали:

Як повідомлялось, ЗСУ відбили 55 атак росіян на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Тривають важкі бої за міста Бахмут та Мар’їнку.

Також відомо, що росіяни посилили артилерійський вогонь по Бахмуту, але ЗСУ продовжують утримувати позиції в місті.

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