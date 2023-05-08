У Раді обговорюють "стимуляційний пакет" щодо виплат військовим

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВР.

Повідомляється, що 5 травня пройшло засідання робочої групи у складі першого заступника голови ВР Олександра Корнієнка, керівників та представників депутатських фракцій у Раді, голів комітетів з питань нацбезпеки, з питань бюджету, з питань фінансів, а також представників Міноборони, Генштабу, Мінфіну, Служби зовнішньої розвідки, СБУ, ГУР, адміністрації ДПСУ, УДО, МВС, Нацгвардії, Держспецзв'язку.

Зазначено, що метою засідання була розробка змін до законодавства для врегулювання питань, пов’язаних із грошовим забезпеченням військових та виплатою додаткової винагороди. Зокрема, щодо:

підвищення рівня заробітної плати особам, призваним на строкову військову службу (не нижче рівня мінімальної заробітної плати);

збільшення розміру стипендій курсантам вищих військових закладів та закладів освіти, які мають військові навчальні підрозділи (не нижче рівня стипендій цивільних вишів);

підвищення рівня грошового забезпечення інструкторів;

уніфікації оплати праці військових усіх структур Сил оборони і безпеки в контексті запровадження єдиного стандарту грошового забезпечення;

виплати додаткової винагороди, зокрема, створення законодавчих підстав для стимулюючих виплат для проведення наступу.

Робоча група також обговорила проблемні питання виплат компенсації членам сімей військових, які вважаються зниклими безвісти, та індексації пенсій військових.

До того ж, запропонували врегулювати питання реєстрації у військових підрозділах транспортних засобів з правим розташуванням керма в період дії воєнного стану та спростити процедуру списання відповідної техніки.

Окремо обговорили питання звільнення з військової служби деяких категорій військових.

Підкреслюється, що результатом спільної роботи має стати так званий "стимуляційний пакет" законодавчих змін щодо впорядкування вказаних питань.