Відновлення історичної правди. Зеленський пропонує визначитись з датою Дня перемоги і це не 9 травня
Президент України Володимир Зеленський пропонує встановлення 8 травня Днем памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Законопроєкт він вніс до Ради, його розглянуть парламентарі найближчим часом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови ВРУ Руслана Стефанчука і відповідний текст законопроекту.
Що пропонується
"Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної ради України як невідкладний проект ЗУ "Про День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років". Документ передбачає зміни до існуючого законодавства", - написав Стефанчук.
Таким чином, замість Дня пам’яті та примирення пропонується встановлення в Україні Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років щорічно 8-го травня.
За словами голови ВРУ, внесений президентом України законопроект буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні.
"Відзначення завершення Другої світової війни в Європі саме 8-го травня - це європейська традиція. Україна з 2015 року відзначає цей день разом із цивілізованим світом. А 9 травня - це День Європи, нашого спільного дому. І саме до Об'єднаної Європи ми неодмінно повернемось вже найближчого часу", - додав Стефанчук.
Нагадаємо, також президент Володимир Зеленський підписав указ, який запроваджує щорічне святкування Дня Європи 9 травня.
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