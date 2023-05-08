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Нічна атака РФ по Україні дронами і ракетами: ППО знищила 35 "Шахедів"

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Понеділок 08 травня 2023 07:24
Нічна атака РФ по Україні дронами і ракетами: ППО знищила 35 "Шахедів" Фото: українські військові знищили 35 ворожих "Шахедів" (facebook.co/ministryofdefence.ua)
Автор: Володимир Костирін

Силами протиповітряної оборони ЗСУ під час російської атаки України вночі 8 травня було збито 35 баражуючих боєприпасів іранського виробництва "Шахед". При цьому було збито 100% ворожих дронів, які окупанти направили для ударів по Києву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"У ніч на 8 травня 2023 року противник атакував Київщину ударними дронами іранського виробництва "Shahed-136/131". Було застосовано 35 ударних БпЛА, які атакували з північного напрямку - аеродром Сеща (Брянська область РФ)", - розповіли військові.

Силами та засобами ППО Повітряне командування "Центр" Повітряних Сил у взаємодії зі складовими Сил оборони України були знищені усі 35 "Шахедів".

"Разом з тим, нагадуємо, що навіть 100-відсотковий результат уражень повітряних цілей не гарантує безпечне перебування там, де працює ППО" - зазначається у публікації.

Так, уламки зенітних ракет та уражених БПЛА обов'язково повертаються на землю, нагадали у Командуванні ПС.

Крім того, близько опівночі війська РФ атакували Одеську область з бомбардувальників дальньої авіації Ту-22м3. Загалом окупанти провели 8 пусків із району мису Тарханкут (окупований Крим).

"Частина ракет не досягла своїх цілей. Про наслідки влучань, повідомить місцева військова адміністрація", - йдеться у повідомленні.

Раніше у Київській МВА повідомили, що під час нічної російської атаки БПЛА над Києвом було виявлено і знищено понад 30 дронів-камікадзе. Між тим в місті є руйнування та травмовані через ворожу атаку.

Нагадаємо, що в ОК "Південь" розповіли про наслідки ударів РФ ракетами типу Х-22 по Одеській області вночі 8 травня.

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