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Ляшко анонсував скасування карантину в Україні. МОЗ проводить аудит

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Понеділок 08 травня 2023 16:34
Ляшко анонсував скасування карантину в Україні. МОЗ проводить аудит Фото: Віктор Ляшко, голова МОЗ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Уляна Безпалько

Міністерство охорони здоров'я України розглядає можливість скасування карантинних обмежень, які запроваджували через пандемію COVID-19.

Про це під час спілкування з журналістами заявив голова МОЗ Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, влада вже почала переглядати постанову Кабміну, згідно з якою в Україні діє карантин. І незабаром розпочнеться підготовка до скасування цієї постанови, оскільки вона тягне за собою як протиепідемічні обмеження, так і інші дії, пов'язані з суб'єктами господарювання під час карантину. Але миттєво скасувати її не можна через економічні чинники.

"Ми розглядаємо скасування всього цього. Однак до цього треба підготуватися. Зараз ми оцінимо стан готовності скасування всіх карантинних обмежень. Тому ми зараз проводимо внутрішній аудит і потенційно готуємося до того, щоб вийти з офіційною позицією і сказати, що карантин буде скасовано з такого числа", - уточнив міністр.

Нагадаємо, 25 квітня уряд України ухвалив рішення продовжити карантин у країні до 30 червня 2023 року. Також було продовжено режим надзвичайної ситуації через пандемію.

Також ми писали, що 5 травня Всесвітня організація охорони здоров'я скасувала надзвичайний стан, який запроваджували через COVID-19.

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Віктор Ляшко COVID Мінстерство охорони здоров'я України Карантин Коронавірус
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